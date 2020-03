పెళ్లి చూపులు సినిమాని తెర‌కెక్కించి అంద‌రి దృష్టిలో ప‌డ్డ ద‌ర్శ‌కుడు త‌రుణ్ భాస్క‌ర్‌. ఇటీవ‌ల మీకు మాత్ర‌మే చెప్తా సినిమాతో హీరోగాను ఆరంగేట్రం చేశాడు. ఇక ఇప్పుడు హోస్ట్‌గాను మారాడు. నీకు మాత్ర‌మే చెప్తా అనే టైటిల్‌తో ప్ర‌సారం కానున్న ఈ షోలో ప‌లువురు ద‌ర్శ‌కుల‌ని ఇంట‌ర్వ్యూ చేయ‌నున్నాడు. ద‌ర్శ‌కుల‌తో మాట్లాడి.. వారు వివిధ సినిమాల సంద‌ర్భాల్లో ఎదుర్కొన్న అనుభ‌వాల‌ను ఇందులో వివ‌రింప‌జేయ‌నున్నార‌ట‌. శ‌నివారం నుండి ప్ర‌సారం కానున్న ఈ షోలో భాగంగా తొలిసారి హిట్ డైరెక్ట‌ర్ అనీల్ రావిపూడిని ఇంట‌ర్వ్యూ చేశారు. వాటికి సంబంధించిన ప‌లు ఫోటోలు బ‌య‌ట‌కి వ‌చ్చాయి. ఇక త్వ‌ర‌లో వెంక‌టేష్ హీరోగా త‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఓ సినిమా ఉంటుంద‌ని త‌రుణ్ భాస్క‌ర్ తెలియ‌జేశాడు.

#NeekuMatrameChepta starts tomorrow with me interacting with #TharunBhasker in this fun talk show. Tharun, you are a natural when it comes to hosting. I had a great time nd can't wait for you all to see this.Well written nd directed by @SBoddanapalli and his team #Etvplus Sat 9pm pic.twitter.com/z0x6qUB4UP