క‌రోనా క‌ట్ట‌డిలో భాగంగా తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం చేప‌డుతున్న స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లకి త‌మ వంతు చేయూత‌నందిస్తున్నారు ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర సినీ క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై ఎన్నో అద్భుత‌మైన సినిమాలు నిర్మించిన దిల్ రాజు తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వ స‌హాయ‌నిధికి త‌న వంతు సాయంగా రూ. 10ల‌క్ష‌లు ఇస్తాన‌ని గ‌తంలో ప్ర‌క‌టించారు. ఇందులో భాగంగా కొద్ది సేప‌టి క్రితం మంత్రి కేటీఆర్‌ని క‌లిసి చెక్ అందించారు దిల్ రాజు, శిరీష్‌.



అలానే తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబ‌ర్ ఆఫ్ కామ‌ర్స్ స‌భ్యులు సీఎం స‌హాయార్ధంలో భాగంగా రూ.25 ల‌క్ష‌ల రూపాయ‌ల చెక్‌ని కేటీఆర్‌కి అందించారు. రామ్ మోహ‌న్, సునీల్ నారంగ్‌, ముర‌ళీ మోహ‌న్, త‌ల‌సాని శ్రీనివాస్ యాదవ్,అభిషేక్ నామా త‌దిత‌రులు కేటీఆర్‌ని క‌లిసిన వారిలో ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్ర‌జ‌ల కోసం వారు చేస్తున్న సాయాన్ని కేటీఆర్ అభినందించారు.



Producer 'Dil' Raju met @KTRTRS and handed over Rs. 10 lakhs cheque to the CM Relief Fund on behalf of @SVC_Official Producers 'Dil' Raju and Shirish. pic.twitter.com/yijuZ5iR20