క‌రోనా వైర‌స్ వ‌ల‌న ద‌ర్శ‌కుడు తేజ తొలిసారి త‌న సినిమా కోసం ఆన్‌లైన్ ఆడిష‌న్స్ నిర్వ‌హిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇందుకోసం టాలెంట్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్‌లు సిద్ధంగా ఉండాల‌ని కోరాడు. అయితే తేజ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రానా హీరోగా ‘రాక్షసరాజు రావణాసురుడు’తో పాటు గోపీచంద్‌తో ‘అలిమేలు మంగ వెంకటమరణ’ చిత్రాలు తెర‌కెక్క‌నున్నాయి. వీటిని అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్‌, పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సంస్థలు ఈ చిత్రాల్ని నిర్మించనున్నాయి.



అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ సంస్థ తాజాగా ఆడిష‌న్స్‌లో పాల్గొనే వారు ఏం చేయాల‌నే వివ‌రాల‌తో పాటు ఏఏ పాత్ర‌ల‌కి న‌టీన‌టులు కావాలో లిస్ట్‌ని విడుద‌ల చేసింది. సోషల్‌మీడియా ద్వారా ఆడిషన్స్ లో పాల్గొనే వారు నాలుగు వెస్ట్ర‌న్‌, ట్రెడిష‌న‌ల్ ఫోటోలు అప్‌లోడ్ చేయాల‌ని అన్నారు. అంతేకాక ఇంట్ర‌డ‌క్ష‌న్‌, కామెడీ,సీరియ‌స్‌, ఎమోష‌న‌ల్‌కి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా షేర్ చేయాల‌ని పేర్కొన్నారు. షేర్ చేసే స‌మ‌యంలో #Ticket2Tollywood & #HeloTejaAuditions అనే ట్యాగ్స్ త‌ప్ప‌క జ‌త చేయాల‌ని చెప్పారు. అంతేకాక‌ హలో యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసిన అప్లికేషన్లను మాత్రమే ఫైనల్‌ చేసి ఆడిషన్‌ కోసం పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.



Here's all you need to do, Upload your 4 Photos (Western & Traditional) & 4 versions of Audition Videos (Self Introduction, Comedy, Serious & Emotional). Don't forget to use the #Ticket2Tollywood & #HeloTejaAuditions



Note: Only videos uploaded on Helo app will be considered pic.twitter.com/RdT2pg2M99