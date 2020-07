సుప్రీమ్ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్, ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ నభా నటేష్ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘సోలో బ్రతుకే సో బెటర్’. సుబ్బు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకి తమన్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఇటీవ‌ల చిత్రం నుండి విడుద‌లైన నో పెళ్లి అనే సాంగ్‌కి సూప‌ర్భ్ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు కూడా ఈ సాంగ్‌కి త‌మ‌దైన స్టైల్‌లో స్టెప్పులు వేసి అల‌రించారు.



అర్మాన్ మాలిక్ పాడిన నో పెళ్ళి సాంగ్‌కి ఆర్వీ అనే ఎన్ఆర్ఐ గార్ల్ స్టెప్పులు వేసింది. ఈ చిన్నారి డ్యాన్స్‌కి మెగా హీరో సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ కూడా ఫిదా అయ్యాడు. నీ డ్యాన్స్‌తో మా హృద‌యాల‌ని గెలుచుకున్నావు అని ట్వీట్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం చిన్నారి డ్యాన్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే నో పెళ్లి సాంగ్ కి 12 మిలియ‌న్స్‌కి పైగా వ్యూస్ వ‌చ్చాయి.



This lil princess stole our hearts ❤️❤️❤️...thank you Aarvi ????????...may god bless you with loads of love https://t.co/lQLBYhmiei