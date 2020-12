స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ శంక‌ర్ సినిమాలంటే బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద క‌లెక్ష‌న్ల వ‌ర్షం కుర‌వాల్సిందే. ప్ర‌స్తుతం ఈ ద‌ర్శ‌కుడు క‌మ‌ల్ హాస‌న్ తో ఇండియ‌న్ 2 సినిమా చేస్తుండ‌గా లాక్ డౌన్ కు ముందే షూటింగ్ నిలిచిపోయింది. మ‌ళ్లీ ఎప్పుడు సెట్స్ పైకి వెళ్తుంద‌నే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఎప్పుడూ షూటింగ్ ప‌నుల‌తో బిజీగా ఉండే శంక‌ర్ తీరిక స‌మయం దొరికింది. ఈ కాలంలో కొన్ని సినిమాలు చూశాడ‌ట శంక‌ర్‌. మ‌రి వాటిలో ఏ చిత్రాలు శంక‌ర్ ను ఇంప్రెస్ చేశాయో తెలుసా..? త‌న‌ను మూడు చిత్రాలు ఆక‌ట్టుకున్నాయ‌ని ట్విట‌ర్ ద్వారా తెలిపాడు శంక‌ర్‌.

సూర్య న‌టించిన ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా చిత్రాన్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసిన‌ట్టు చెప్పాడు. దీంతో నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఫిల్మ్ అంధ‌కారం కూడా చాలా బాగుంద‌న్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఎడ్విన్ సాకే అద్భుత‌మైన సినిమాటోగ్రాఫీ అందించాడ‌ని తెలిపాడు. ఆస్కార్స్ బ‌రిలో నిలిచిన మ‌ల‌యాళ చిత్రం జ‌ల్లిక‌ట్టు త‌న‌ను ఇంప్రెస్ చేసింద‌ని త‌న ట్వీట్ లో పేర్కొన్నాడు. ప్ర‌శాంత్ పిల్లై అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా డిఫ‌రెంట్‌గా గొప్ప‌గా ఉంద‌ని ప్ర‌శంసించాడు.



Recently enjoyed ...

Soorarai potru movie, with soulful music by GV Prakash.



Excellent cinematography by Edwin sakay in the movie Andhaghaaram.



Remarkable and really different Background score by Prashant pillai for the Malayalam film Jallikkattu