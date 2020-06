కెమేరా తీయండి.. షూట్‌ చేయండి : ఆర్జీవీ

సంచలన దర్శకుడు రాంగోపాల్‌వర్మ తీసిన 22 నిమిషాల నిడివి గల నగ్నం(Naked)సినిమాకు విశేష స్పందన వస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం సాయంత్రం ఆయన ‘‘జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ అన్నట్లు.. మీరు ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ కావాలంటే వెంటనే కెమేరా తీయండి షూట్‌ చేయండి.. ఆ మాటలు ఇప్పుడు ఎక్కువ నిజం అయ్యాయి. ఎక్కడి నుంచైనా ఎవరైనా ఇప్పుడు సినిమాను షూట్‌ చేసి వారి సొంత థియేటర్లలో విడుదల చేయవచ్చు. నేను RGVWORLDTHEATREలో న్యాక్‌డ్, క్లైమాక్స్‌ సినిమాలు విడుదల చేసినట్లుగా’’ అని ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ ట్వీట్‌కు తాను రీసెంట్‌గా తీసిన నగ్నం(Naked) సినిమాను విడుదల చేసిన 20 గంటల్లో డబ్బులు చెల్లించి 35445 మంది చూసినట్లుగా ఉన్న పోస్టర్‌ను జతచేశారు.

James Cameron said ..” if you want to be a film maker just pick up a camera and shoot” Never were those words more truer than now ..Anybody from anywhere can shoot a film now and release in their own personal theatre,like I released CLIMAX and NAKED in my own RGVWORLDTHEATRE ???? pic.twitter.com/J1ESUxE8V4