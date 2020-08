అనుమానాస్ప‌ద స్థితిలో మృతి చెందిన సుశాంత్ కేసు ఇప్పుడు సీబీఐ టేక‌ప్ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. సుశాంత్ మ‌ర‌ణించ‌డానికి ఎవ‌రు కార‌ణ‌మై ఉంటార‌నే కోణంలో వారు విచారిస్తున్నారు. త్వ‌ర‌లో నిజ‌నిజ‌లాలు బ‌య‌ట‌కి వ‌స్తాయ‌ని అభిమానులు విశ్వ‌సిస్తున్నారు. అయితే సుశాంత్ మర‌ణించి రెండు నెల‌లు అయిన‌ప్ప‌టికీ ఆయ‌న జ్ఞాప‌కాలకి సంబంధించిన ఫోటోలు లేదా వీడియోలు కుటుంబ స‌భ్యులు లేదంటే ఫ్యాన్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూనే ఉన్నారు.



సోదరి శ్వేతా సింగ్ తో సుశాంత్ కి సత్సంబంధాలు లేవని ప్రియురాలు రియా చక్రవర్తి ఆరోపించగా, అతడికి కుటుంబంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయని శివసేన నాయకుడు సంజయ్ రౌత్ ఆరోపించడం కొద్ది రోజుల క్రితం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ నేప‌థ్యంలో సుశాంత్ సోద‌రి శ్వేతా వీడియో షేర్ చేశారు.ఇందులో న‌లుగురు సోద‌రీమ‌ణుల‌తో ఎంతో అమూల్య‌మైన క్ష‌ణాలు గడుపుతున్న‌ట్టు ఉంది. `ఎంఎస్ ధోని: ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ` విడుదల సమయంలోని వీడియో ఇది. ఈ వీడియోకి ``ఆనందం ఉంది.. మేం ఎంతో ఆనందించాం. కలిసి సూర్యుని ఎండలో గడిపిన క్షణాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆ చిరునవ్వు హుషారు ఆ సీజన్లు అన్నీ పోయాయి. మనం అందరం కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ... ఎల్లపుడూ నీవు మాతోనే ఉంటావు`` అంటూ ఎమోషనల్ కామెంట్ పెట్టింది.



“We had joy, we had fun!

We had seasons in the sun ☀️

But the smile and the song

Like the seasons have all gone”

How I wish we were all together again...❤️ #Youwillstayinourheartsforever #comeback @itsSSR pic.twitter.com/HJNF3fUTg5