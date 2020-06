సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జ‌నీకాంత్‌- డైన‌మిక్ డైరెక్ట‌ర్ శంక‌ర్ కాంబినేష‌న్‌లో తెర‌కెక్కిన చిత్రం రోబో. బాక్సాఫీస్‌ని షేక్ చేసిన ఈ చిత్రానికి సంబంధించి సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్ రిచార్డ్ ఎమ్ న‌త‌న్ తన ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆస‌క్తిక‌ర ఫోటో షేర్ చేశారు. ఈ లుక్ ఇంత‌వ‌ర‌కు రివీల్ చేయ‌లేద‌ని పేర్కొన్నాడు.



2008లో రోబో సినిమా ఫోటో షూట్‌లో భాగంగా తీసిన స్టిల్ ఇది. ర‌జనీకాంత్ లుక్ కంప్యూట‌ర్ గ్రాఫిక్స్‌తో రూపొందించార‌ని అంద‌రు భావించారు. కాని అత‌నికి సిల్వ‌ర్ రంగు పెయింట్ వేశారు. ఇంత‌వ‌ర‌కు మీరు చూడని ఈ ఫోటో చూడండి అని ట్వీట్ చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాని షేక్ చేస్తుంది. కాగా, రోబో చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా రోబో2 కూడా తెర‌కెక్కించ‌గా ఈ చిత్రంకి అంత‌గా ఆద‌ర‌ణ ల‌భించ‌లేదు.

This was a photoshoot I did for #enthiran in 2008.

Ppl thot it was CGI, it's not. Thalaivar was pained for the shoot. Check the unreleased second photo. @shankarshanmugh #throwback #alwaysthalaivar #superstar pic.twitter.com/UNkyNCNNIc