మెగాస్టార్ చిరంజీవి న‌టించిన ఖైదీ నెంబ‌ర్ 150, సైరా చిత్రాల‌కి కాస్ట్యూమ్ డిజైన‌ర్‌గా ప‌నిచేసిన సుస్మిత ఇప్పుడు నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి ఈ బేన‌ర్‌పై వైవిధ్య‌మైన ప్రాజెక్టులు చేసేందుకు సిద్ధ‌మ‌య్యారు. ముందుగా ఎక్స్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ టైటిల్‌తో వెబ్ సిరీస్ రూపొందించే ప్లాన్ చేయ‌గా, షూటింగ్ కొద్ది సేప‌టి క్రితం ప్రారంభ‌మైంది. ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి చిరంజీవి స‌తీమ‌ణి సురేఖ హాజ‌ర‌య్యారు. పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌తో షూటింగ్ ప్రారంభించారు.



ప్ర‌కాశ్ రాజ్, సంప‌త్ రాజ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో రూపొందుతున్న ఈ వెబ్ సిరీస్‌ని ఓయ్ ఫేం ఆనంద్ రంగా తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. కాప్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. జీ5 యాప్‌లో ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్ర‌సారం కానుంది. కాగా, మెగా ఫ్యామిలీలో చిరంజీవి కుమారుడు చరణ్, నాగబాబు ఇప్పటికే నిర్మాత‌లుగా ప‌లు సినిమాలు తీయ‌గా , సుస్మిత కూడా నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడం గమనార్హం.



.@ZEE5Telugu is set to bring a web series based on true events involving a cop and criminals. Set in Hyderabad, the @AnandRanga Ranga directorial is produced by @sushkonidela & #VishnuPrasad on @goldboxent



⭐️ring @prakashraaj & #SampathRaj#ZEE5 #ZEE5Telugu #SushmitaKonidela pic.twitter.com/yVZ9Zetr2M