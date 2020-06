లాక్‌డౌన్ ఎఫెక్ట్‌తో ఫ్యామిలీ మెంబ‌ర్స్‌ బార్బ‌ర్‌లుగా మారాల్సిన ప‌రిస్థితి వ‌చ్చింది. ఇప్ప‌టికే ప‌లువురు సెల‌బ్రిటీల‌కి త‌మ కుటుంబ స‌భ్యులే క‌టింగ్ చేయ‌గా, వాటికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారాయి. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఆయ‌న పెద్ద కూతురు సుస్మిత క‌టింగ్ చేస్తూ అందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.



క‌రోనా వ‌ల‌న బార్భ‌ర్ షాప్‌కి వెళ్ళాలంటే భ‌య‌పడాల్సిన ప‌రిస్థితి వ‌చ్చింది. ఈ నేప‌థ్యంలో చిరంజీవి త‌న కూతురితో క‌టింగ్ చేయించుకున్నాడు. ఫాద‌ర్స్ డే రోజు సుస్మిత పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోని చూసి మెగా ఫ్యాన్స్ మురిసిపోతున్నారు. సుస్మిత చిరంజీవి న‌టించిన ఖైదీ నెం 150, సైరా చిత్రాల‌కి కాస్ట్యూమ్ డిజైన‌ర్‌గా ప‌ని చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.



Sushmita Konidela posted this beautiful video along with Megastar @KChiruTweets on the eve of #FathersDay @sushkonidela pic.twitter.com/AUqpvkCPYY