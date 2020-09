మార్చి పోయి సెప్టెంబర్ వచ్చె..గేర్ మార్చి బండి తియ్!!

హైదరాబాద్‌: సుశాంత్ హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం ‘ఇచ్చట వాహనములు నిలుపరాదు’. సుశాంత్ 'అల.. వైకుంఠ‌పుర‌ములో' చిత్రంలో చేసిన పాత్ర‌తో ఇటు విమ‌ర్శ‌కుల‌, అటు ప్రేక్ష‌కుల ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్నారు. ఈ సినిమా త‌ర్వాత 'ఇచ్చ‌ట వాహ‌న‌ములు నిలుప‌రాదు' చిత్రంలో ఆయ‌న క‌థానాయ‌కుడిగా నటిస్తున్నారు. . ఎస్‌. ద‌ర్శ‌న్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రాన్ని ఏ1 స్టూడియోస్‌, శాస్త్ర మూవీస్ బ్యాన‌ర్ల‌పై ర‌విశంక‌ర్ శాస్త్రి, ఏక్తా శాస్త్రి, హ‌రీష్ కోయ‌ల‌గుండ్ల నిర్మిస్తున్నారు. 'నో పార్కింగ్' అనేది ట్యాగ్ లైన్‌.

సెప్టెంబ‌ర్ 20 ఆదివారం న‌ట‌సామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వ‌ర‌రావు జ‌యంతి సంద‌ర్భంగా 'ఇచ్చ‌ట వాహ‌న‌ములు నిలుప‌రాదు'లోని సుశాంత్ కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను చిత్రం బృందం విడుద‌ల చేసింది. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో సుశాంత్ రాయ‌ల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ మోటార్ బైక్‌పై కూర్చొని స్టార్ట్ చెయ్య‌డంతో రోడ్డుపై ఉన్న నీళ్లు చింది పైకి లేచాయి. అందుకు త‌గ్గ‌ట్లు ఒక చేత్తో హ్యాండిల్ ప‌ట్టుకొని, మ‌రొక చేతిని పైకిలేపి, సంతోషాన్ని సెల‌బ్రేట్ చేసుకుంటున్న‌ట్లుగా క‌నిపిస్తున్నారు సుశాంత్‌. పోస్ట‌ర్‌పై "గేర్ మార్చి బండి తియ్!!!" అని టైటిల్‌కు తగ్గట్టుగా కొటేషన్ రాసి పెట్టారు.



వ‌చ్చే వారం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను ప్రారంభించేందుకు నిర్మాత‌లు స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా వారు త‌మ అఫిషియ‌ల్ ట్విట్ట‌ర్ హ్యాండిల్‌లో "లెజెండ్‌ ఏఎన్నార్ జ‌యంతి సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌ను గుర్తు చేసుకుంటూ త్వ‌ర‌లో 'ఇచ్చ‌ట వాహ‌న‌ములు నిలుప‌రాదు' షూటింగ్" అంటూ ట్వీట్ చేశారు. "ఏఎన్నార్ లివ్స్ ఆన్" అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను దానికి జోడించారు.



హీరో సుశాంత్ సైతం ట్విట్ట‌ర్లో స్పందించారు. మొద‌ట తాత‌య్య నాగేశ్వ‌ర‌రావును గుర్తు చేసుకుంటూ "ఆప్యాయ‌త నిండిన అన్ని జ్ఞాప‌కాలు ఈ రోజు ఎక్కువ‌గా మెదులుతున్నాయి. తాతా.. మీ లాగా ఇంకెవ‌రూ ఉండ‌రు. మీ జీవితంలో ఒక చిన్న భాగ‌మైనందుకు జీవితాంతం రుణ‌ప‌డి ఉంటాను, కృతజ్ఞుడినై ఉంటాను" అని భావోద్వేగ‌పూరితంగా రాసుకొచ్చారు.

"మార్చి పోయి సెప్టెంబర్ వచ్చింది.. గేర్ మార్చి బండి తియ్!!!" అని ట్వీట్ చేశారు సుశాంత్‌. "ఐవీఎన్ఆర్" (ఇచ్చ‌ట వాహ‌న‌ములు నిలుప‌రాదు), "నో పార్కింగ్" అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ల‌ను జోడించారు. ఇదివ‌ర‌కు విడుద‌ల చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టైటిల్‌కు సైతం మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తోంద‌ని చిత్ర బృందం తెలిపింది. ప్ర‌వీణ్ ల‌క్క‌రాజు సంగీతం స‌మ‌కూరుస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎం. సుకుమార్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్నారు.



మార్చి పోయి సెప్టెంబర్ వచ్చింది.. గేర్ మార్చి బండి తియ్!!! March is long gone and September is here.. Switch gears & roll!!! #IVNR #NoParking ‘Ichata Vahanamulu Nilupa Radu’ pic.twitter.com/67vUcGazou

All the affectionate memories rushing in a lot more today...

There is none like you Thatha ❤️

Grateful and thankful to be a tiny part of your life, for life! ????????#ANRLivesOn forever! pic.twitter.com/GaSvQTFSOo