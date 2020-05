లాక్‌డౌన్ వ‌ల‌న సినీ సెల‌బ్రిటీలు ఇళ్ళ‌కి పరిమిత‌మ‌య్యారు. ఈ ఖాళీ స‌మ‌యాన్ని కొంద‌రు చాలా చ‌క్క‌గా స‌ద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. స‌మంత ఆన్‌లైన్‌లో యాక్టింగ్‌తో పాటు వ‌ర్కవుట్స్ నేర్యుకుంటుండ‌గా, ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ నిధి అగ‌ర్వాల్ న‌ట‌న‌కి సంబంధించి ఆన్‌లైన్‌లో శిక్ష‌ణ తీసుకుంటుంది. మ‌రో వైపు త‌మిళంలో ప‌ట్టుసారించే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తుంది.

ఇక తాజాగా యంగ్ హీరో సుశాంత్ త‌ను ఆన్‌లైన్‌లో ఆన్‌లైన్ కీబోర్డ్ పియానో వాయించుకున్న‌ట్టు ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలిపాడు. ఎల్ల‌ప్పుడు ఏదో ఒక ప‌రిక‌రాన్ని ప్లే చేయ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తానే. నాకు శుభాకంక్ష‌లు చెప్పండి అని సుశాంత్ ట్వీట్ చేశాడు. కాళిదాసు, కరెంట్, అడ్డా వంటి సినిమాలలో హీరోగా నటించిన సుశాంత్ అలవైకుంఠపురంలో సినిమాలో రాజ్ అనే పాత్రలో నటించి ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యాడు. అయితే ప్రస్తుతం దర్శన్ దర్శకత్వంలో ఇచ్చట వాహనాలు నిలుపరాదు అనే సినిమాలో సుశాంత్ హీరోగా నటిస్తున్నాడు.



Finally trying to learn the electronic keyboard/piano through an online class! Always wanted to play an instrument ????????

Wish me luck! pic.twitter.com/i1Hzbn1QQL