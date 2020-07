బాలీవుడ్ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ త‌క్కువ టైంలోనే అశేషమైన‌ అభిమానుల ఆద‌ర‌ణ‌ పొందాడు. ఆయ‌న మ‌ర‌ణం ఇప్ప‌టికీ క‌ల‌గానే ఉంది. సుశాంత్ లేక‌పోయిన ఆయ‌న జ్ఞాప‌కాల‌తో కొంద‌రు అభిమానులు కాలాన్ని గ‌డుపుతున్నారు. సుశాంత్ వీరాభిమాని ఒక‌రు త‌న అభిమాన హీరోపై ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలియ‌జెప్పేందుకు విశ్వంలోని న‌క్ష‌త్రాన్ని కొనుగోలు చేసి దానికి సుశాంత్ పేరు పెట్టారు.



విశ్వం అంటే ఎక్కువ‌గా ఆస‌క్తి చూపే సుశాంత్ కోసం అమెరికాలో ఉంటున్న ర‌క్ష అనే అభిమాని భారీ మొత్తంతో న‌క్ష‌త్రం కొనుగోలు చేశాడు . ఇందుకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేష‌న్ ప‌త్రాన్ని సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. సుశాంత్‌కి నివాళులు అర్పించ‌డంలో కొంత ఆల‌స్యం అయింది. అతను గొప్ప వ్య‌క్తి. చీక‌టి ప్రపంచంలో మెరిసే ర‌త్నం లాంటి వాడు. ఆ తార ఎప్పుడు ప్ర‌కాశవంతంగా మెర‌వాలి. ఆయ‌న టెలిస్కోప్‌తో సుశాంత్ పేరు మీద న‌క్ష‌త్రాన్ని కొన‌డం సంతోషంగా ఉంది. ఈ తార ఎల్ల‌ప్పుడు ప్ర‌కాశవంతంగా మెర‌వాలి అని ర‌క్ష త‌న పోస్ట్‌లో తెలిపారు . విశ్వంలో ఉండే తారల్లో ఒకటైన RA 22.121 కు జూన్ 25,2020 నుంచి సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్‌గా నామకరణం చేశారు. ఆ మేరకు ఖగోళ శాస్త్ర సంస్థ మాకు హక్కులు కల్పించింది అని ర‌క్ష పేర్కొన్నారు



