సుశాంత్‌ సూసైడ్‌..సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి

ముంబై: బాలీవుడ్ హీరో సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఆత్మహత్యకు పాల్పడటంపై సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఉత్తరాది నుంచి దక్షిణాది వరకు అంతా విషాదంలో మునిగిపోయారు. సినీ ప్రముఖులంతా ట్విటర్‌ వేదికగా తమ సంతాపాన్ని తెలిపారు. సుశాంత్‌ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలంటూ ట్వీట్ చేస్తున్నారు. సుశాంత్‌ మరణవార్త తమను కలచివేసిందని..ఇది అత్యంత బాధాకర విషయమని పేర్కొన్నారు. సుశాంత్‌ మృతికి సినీ, రాజకీయ, క్రీడా, పారిశ్రామిక రంగాల ప్రముఖులు సుశాంత్‌ మృతికి సంతాపం ప్రకటించారు. ఆయన కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నారు.

'సుశాంత్‌ లేరన్న విషయం తెలిసి మాటలు రావడం లేదు. ప్రతిభకు పవర్‌హౌస్‌లాంటి వాడు. చాలా చిన్నవాడు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలి. అతని కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా'

'ఈ వార్త వినగానే షాక్‌కు గురయ్యా. నోట మాటలు రావడం లేదు. అతడు నటించిన చిచ్చోరో సినిమా చూశాను. సినిమా ఎంత బాగా ఎంజాయ్‌ చేశానో ఆ చిత్ర నిర్మాత సాజిత్‌కు చెప్పా. ఆ సినిమాలో నేను కూడా భాగమైతే ఎంతో బాగుండు. మంచి టాలెంట్‌ ఉన్న నటుడు సుశాంత్‌. ఈ విషాద ఘటనను తట్టుకునేలా వారి కుటుంబానికి దేవుడు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా'



'సుశాంత్‌ మరణ వార్త తెలిసి షాకయ్యా. ఒక గొప్ప నటుడు మనందరినీ విడిచి వెళ్లిపోయాడు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలి'



'సుశాంత్‌ ఇక లేరన్న వార్త విని షాకయ్యా. ఎంతో ఎత్తుకు ఎదగాల్సిన నటుడు ఇంత త్వరగా మనల్ని విడిచి వెళ్లిపోయాడు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి. అతని కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నా'



'బాలీవుడ్‌ ఇంతకుముందెప్పుడూ చూడని విషాద ఘటన. చాలా చిన్నవాడు, యువకుడు, ఎంతో భవిష్యత్‌ ఉంది. ఇలా ఎందుకు చేశాడో!'



'సుశాంత్‌ సింగ్‌ ఇక లేరన్న వార్త తీవ్రంగా కలచి వేసింది. అద్భుతమైన యువ నటుడు. ఎంతో మంచి వ్యక్తి ఇకలేరు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నా'



'మాటలు రావడం లేదు. షాక్‌లో ఉన్నా. చేతులు వణుకుతున్నాయి. ఈ విషాద వార్తను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నా. అద్భుతమైన నటుడు. మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటాం'



'2020 కొంచెం కనికరం చూపించు. అద్భుతమైన నటుడిని కోల్పోయాం. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి'



'సుశాంత్‌ మరణవార్త షాక్‌కు గురిచేసింది. అద్భుతమైన నటుడు. ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటిస్తున్నా'



'షాకయ్యాను. నా హృదయం ముక్కలైంది. నోట మాట రావ‌డం లేదు..భాయ్‌! ఇది నిజం కాకూడదని కోరుకుంటున్నా'

దీన్ని నమ్మలేకపోతున్నా..అందమైన నటుడు, మంచి స్నేహితుడిని కోల్పోయా. హృదయం ముక్కలవుతోంది

- నవాజుద్దీన్‌ సిద్ధిఖీ









