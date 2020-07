ఏడాది క్రితం హృతిక్ రోష‌న్ సూప‌ర్ 30 అనే చిత్రంతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి అంద‌రిని ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచాడు. యాక్ష‌న్ చిత్రాల‌కి కేరాఫ్ అడ్రెస్‌గా ఉన్న హృతిక్ గ‌ణిత శాస్త్ర‌వేత్త బ‌యోపిక్‌లో న‌టించి వావ్ అనిపించాడు. ఐఐటీ ట్రైనింగ్ ఇన్సిట్యూట్ నేపథ్యంలో తెర‌కెక్కిన సూప‌ర్ 30లో హృతిక్ గణిత వేత్త ఆనంద్ కుమార్ పాత్ర‌లో క‌నిపించి మెప్పించాడు. జూలై 12తో ఈ చిత్రం ఏడాది పూర్తి చేసుకుంది.



ఈ సంద‌ర్భంగా హృతిక్ రోష‌న్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా జ్ఞ‌పకాలు షేర్ చేస్తూ.. ఆనంద్​కుమార్ పాత్ర పోషించడం కెరీర్‌లోనే చాలా ప్రత్యేకం. ‘సూపర్​ 30’ విజయం సాధించినప్పుడు పొందిన ఫీలింగ్..గ‌తంలో‌ ఏ చిత్ర విజయ‌మ‌ప్పుడు పొంద‌లేదు. కెమెరా ముందు ఆనంద్​ కుమార్​లా నటించడం ఓ ప్రత్యేకమైన అనుభూతి అని పేర్కొన్నాడు. అప్పుడే ఈ చిత్రం ఏడాది పూర్తిచేసుకుందనే విషయాన్ని నమ్మలేకపోతున్నాన‌ని తెలిపాడు హృతిక్. వికాస్‌ బెహెల్‌ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం.. ప్ర‌తి ఏడాది 30 మంది ఉత్త‌మ విద్యార్ధుల‌కి ఉచితంగా ఐఐటీ శిక్ష‌ణ ఇచ్చే ప్ర‌యాణంలో సాగిన సంఘ‌ట‌న‌ల ఆధారంగా రూపొందింది.



Thank you team Super 30 for never giving up on ourselves. We went through hell for a glimpse of heaven. I love you all !! #1YearOfSuper30 pic.twitter.com/DZTjKxtTkv