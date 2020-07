2012లో పూజ భట్ దర్శకత్వం వహించిన 'జిస్మ్ 2' సినిమాతో బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన హాట్ బ్యూటీ స‌న్నీ లియోన్‌. క‌రోనా కార‌ణంగా ప్ర‌స్తుతం త‌న భ‌ర్త పిల్ల‌ల‌తో ఇంటికే ప‌రిమిత‌మైంది స‌న్నీ. లాస్ ఏంజెల్స్ లో ఉంటున్న స‌న్నీ రీసెంట్‌గా త‌న కూతురు బ‌ర్త్‌డేకి సంబంధించిన ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ.. ఎమోష‌న‌ల్ పోస్ట్ పెట్టింది. ఈ ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి.



స‌న్నీ లియోన్ నాలుగేళ్ళ కూతురు నిషాని మహారాష్ట్రలోని లాతూరులో దత్తత తీసుకుంది. ఈ చిన్నారిని ఎంతో ఆప్యాయంగా చూసుకుంటున్న స‌న్నీ.. కూతురు బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తూ.. మూడేళ్ళ క్రితం నువ్వు మ‌మ్మ‌ల్ని నిన్ను మా తల్లిదండ్రులుగా ఎంచుకున్నావ్. జాగ్ర‌త్త‌గా చూసుకుంటామ‌నే న‌మ్మ‌కంతో మాతో వ‌చ్చావు. నిజ‌మైన ప్రేమ ఏంటో మాకు చూపించావు. ఊపిరి ఉన్నంత వ‌ర‌కు నిన్ను కంటికి రెప్ప‌లా కాపాడుకుంటాం. నిన్ను చూస్తుంటే జీవితంలో గొప్ప మ‌హిళ‌వు అవుతావ‌నే న‌మ్మ‌కం వ‌స్తుంది. కొంతకాలం తరువాత నువ్ చాలా ప్రశ్నలను ఎదుర్కొంటావ్.. ప్రతీ అడుగులో నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను. ఐ లవ్యూ నిషా.. అని ఎమోష‌న‌ల్‌గా రాసింది. కాగా, స‌న్నీలియాన్‌కి నిషాతో పాటు ఇద్దరు మగ కవలపిల్లలు ఉన్నారు. వారి పేర్లు నోహ , అశేర్. ఈ ఇద్దరు కవలపిల్లలకు సరోగసి ద్వారా జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం సన్నీ తన ముగ్గురు పిల్లలతో మాతృత్వంలోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది.



3yrs ago you chose us...us to be your mama & papa...to trust us to take care of you...to show us what real love is...the second I laid eyes on you, I knew you were my daughter.

I love you Nisha and Happy “Gotcha” Day. You are the light in our lives and the reason for all our joy! pic.twitter.com/5KQuKGynrN