బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 4 అంత‌గా ర‌క్తి కట్టించ‌క‌పోవ‌డంతో మేక‌ర్స్ స‌రికొత్త ఆలోచ‌న‌లు చేస్తున్నారు. ద‌సరా ఎపిసోడ్‌కు స‌మంత ని హోస్ట్‌గా తీసుకొచ్చి ఆమెతో పాటు కార్తికేయ‌, పాయ‌ల్ రాజ్‌పుత్, హైప‌ర్ ఆది, అక్కినేని అఖిల్‌ల‌ని రంగంలోకి దింపారు. దీంతో మంచి రేటింగే వ‌చ్చింది. ఇక నిన్న‌టి ఎపిసోడ్‌లో క‌మ‌ల్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా వ‌ర్చ్యువ‌ల్ లో నాగార్జున‌.. క‌మ‌ల్‌లు మాట్లాడేలా చేశారు. అంతేకాదు ఇరు భాష‌ల కంటెస్టెంట్స్‌ని ఒకే తెర‌పై చూపిస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌కి స‌రికొత్త వినోదాన్ని అందించారు.



ఇక ఈ రోజు బిగ్ బాస్ స్టేజ్‌పై నుండి సుమ సంద‌డి మాములుగా ఉండ‌ద‌ని చిన్న ప్రోమో ద్వారా చెప్ప‌క‌నే చెప్పారు. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అంటూ సుమ‌ని బిగ్ బాస్ స్టేజ్‌పైకి ఆహ్వానించారు నాగార్జున‌. ఇంటి స‌భ్యుల‌పై ఆమె వేసే పంచ్‌లు ఫుల్‌గా పేలాయి. నాగార్జున‌పై కూడా సెటైర్స్ వేసిన సుమ చివ‌ర‌కు హౌజ్‌లోకి వెళుతున్న‌ట్టు బిల్డ‌ప్ ఇచ్చింది. మ‌రి ఇది ప్రోమో వ‌ర‌కేనా లేదంటే నిజంగానే హౌజ్‌లోకి వెళ్లిందా అనేది తెలియాలంటే కొద్ది గంటలు ఆగాల్సిందే. ఈ సీజ‌న్‌లో కుమార్ సాయి, అవినాష్‌, స్వాతి దీక్షిత్‌లు వైల్డ్ కార్ట్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే.



Presenting @ItsSumaKanakala as wild card entry... The level of fun is now double ???? #BiggBossTelugu4 today at 9 PM on @StarMaa pic.twitter.com/oF5PiqeSGL