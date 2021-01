లెక్క‌ల మాస్ట‌ర్ సుకుమార్ ఈ రోజు 51వ వ‌సంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌కు ప‌లువురు ప్ర‌ముఖుల నుండి శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువ‌లా వ‌స్తున్నాయి.ప్ర‌స్తుతం సుకుమార్‌తో క‌లిసి పుష్ప అనే సినిమా చేస్తున్న బ‌న్నీ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా సుక్కూకు బ‌ర్త్‌డే విషెస్ అందించాడు. నా స్నేహితుడు, ద‌ర్శ‌కుడు సుకుమార్‌కు బ‌ర్త్ డే శుభాకాంక్ష‌లు. మేమిద్ద‌రం క‌లిసి ప్ర‌యాణం ప్రారంభించాము. కాని అత‌ని జ‌ర్నీ స్పెష‌ల్‌. సుకుమార్ అత‌ని కెరీర్‌లో ఎన్నో మైలురాళ్ళు అందుకోవాల‌ని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ బ‌ర్త్‌డే డార్లింగ్ అంటూ బ‌న్నీ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



ఆర్య‌, ఆర్య‌2 చిత్రాల కోసం అల్లు అర్జున్‌తో క‌లిసి ప‌ని చేసిన సుకుమార్ ఇప్పుడు పుష్ప అనే పాన్ ఇండియా చిత్రం చేస్తున్నాడు. గంధ‌పు చెక్క‌ల స్మ‌గ్లింగ్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం మారేడుమిల్లి ప్రాంతంలో షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. చాలా ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా సుకుమార్ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తుండ‌గా, ఈ సినిమాను తెలుగు, త‌మిళం,మ‌ల‌యాళం, హిందీ భాష‌ల‌లో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.



Wishing our Dearest Director @aryasukku garu a very Happy Birthday ❤️????✨????



Have a super duper year ahead sir ???????? pic.twitter.com/YHk6CbGtR5