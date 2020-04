టాలీవుడ్‌లో విస్తృతంగా న‌డుస్తున్న ‘బీ ది రియల్ మెన్’ అనే ఛాలెంజ్‌ని పూర్తి చేశారు ద‌ర్శ‌కుడు సుకుమార్. రాజ‌మౌళి విసిరిన ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించిన సుక్కూ ఇంటిని ఊడ‌వ‌డంతో పాటు పాత్ర‌ల‌ని క‌డిగారు. ఇంట్లో శ్రీమ‌తికి సాయం చేసే నిజమైన భ‌ర్త‌ని అంటూ నిరూపించుకున్నారు. ఆయ‌న ఈ ఛాలెంజ్‌ని నిర్మాత దిల్ రాజు, దర్శకులు సురేందర్ రెడ్డి, కొరటాల శివతో పాటు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్‌కు విసిరారు.



భ‌ర్త‌లు ఇంట్లోని మ‌హిళ‌ల‌కి చేయూత‌గా నిల‌వాల‌ని సందీప్ రెడ్డి మొద‌లు పెట్టిన ఈ ఛాలెంజ్‌ని ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు రాజ‌మౌళి, ఎన్టీఆర్‌, రామ్ చ‌ర‌ణ్‌, కీర‌వాణి త‌దిత‌రులు పూర్తి చేశారు. మ‌రి కొంద‌రు తమ టాస్క్‌కి సంబంధించిన వీడియోలు నేడు షేర్ చేయ‌నున్నారు. ఎన్టీఆర్ ఇప్ప‌టికే కొర‌టాల శివ‌కి ఈ ఛాలెంజ్ విస‌ర‌గా, సుక్కూ మ‌రోసారి ఆయ‌న‌ని స్వీక‌రించ‌మ‌ని కోరాడు. అయితే కొర‌టాల త‌న టాస్క్‌కి సంబంధించిన వీడియోని ఇంకా షేర్ చేయ‌లేద‌నే విష‌యం విదిత‌మే



Director @aryasukku takes up #BeTheREALMAN

Challenge.

He nominated @ThisIsDSP @directorvamshi @DirSurender @sivakoratala & Producer #Dilraju to take up the challenge pic.twitter.com/CUlpZLzybC