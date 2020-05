సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న అల్లుడు సుధీర్ బాబు సరికొత్త స్టైల్‌లో విషెస్ చెప్పారు. కృష్ణ న‌టించిన ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క చిత్రం అల్లూరి సీతారామ‌రాజు చిత్రంలోని ప‌వ‌ర్ ఫుల్ డైలాగ్‌కి డ‌బ్ స్మాష్ చేసి ఆ వీడియో ద్వారా శుభాకాంక్ష‌లు అందించారు సుధీర్ బాబు. సుధీర్ బాబు ప‌ర్‌ఫార్మెన్స్‌కి నెటిజ‌న్స్ ఎంత‌గానో ఫిదా అయ్యారు. ఆ మ‌ధ్య ఎన్టీఆర్ దానవీర శూర‌క‌ర్ణ సినిమాలోని ప‌వ‌ర్ ఫుల్ డైలాగ్‌కి కూడా ఇలానే డ‌బ్ స్మాష్ చేసి వీడియో విడుద‌ల చేశారు. ఇది వైర‌ల్‌గా మారింది.



Just a fanboy's tribute to his Superstar ???? My most favourite scene from his legendary career. Happy Birthday again mavayya ❤️ #HBDSuperstarKrishnaGaru #AlluriSeetaramaraju pic.twitter.com/HeKp6OCjp5