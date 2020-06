హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో సినిమా, టీవీ కార్యక్రమాల షూటింగులు కొనసాగించుకోవడానికి అనుమతించడంపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కి ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విధి విధానాలు రూపొందించి సహకరించిన సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.



'మా అభ్యర్థనను పరిగణనలోకి తీసుకున్నందుకు, షూటింగ్‌ తదితర కార్యకలాపాలు ప్రారంభించుకోవడానికి అనుమతించినందుకు సీఎం కేసీఆర్‌ గారికి కృతజ్ఞతలు. అలాగే, సినిమా ఇండస్ట్రీ, ప్రభుత్వానికి మధ్య జరిగిన చర్చల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన మంత్రి తలసానికి ధన్యవాదాలు. కోవిడ్‌-19పై ప్రభుత్వ నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాల్సిన బాధ్యత మా సినీ పరిశ్రమపై ఉందని రాజమౌళి ట్వీట్‌ చేశారు.



Thank you @TelanganaCMO KCR garu for considering our request and allowing us to get back to work, and @YadavTalasani garu for streamlining the process.



Now the onus is on us as an industry to figure out how to work with the recommended safety guidelines in place. Quite a job!