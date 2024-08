August 25, 2024 / 10:00 AM IST

Saripodhaa Sanivaaram | స్టార్ హీరో నాని క‌థానాయకుడిగా వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘సరిపోదా శనివారం’ (Saripodhaa Sanivaaram). నాని 31గా వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. నాని సరసన ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్‍గా న‌టిస్తుంది. త‌మిళ న‌టుడు ఎస్‍జే సూర్య కీలక పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. డివివి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌పై డివివి దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి హై బడ్జెట్‌, భారీ కాన్వాస్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఈ చిత్రం ఆగ‌ష్టు 29న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ క్ర‌మంలోనే వ‌రుస‌గా మూవీ ప్ర‌మోష‌న్స్ చేస్తుంది. శనివారం ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వ‌హించారు మేక‌ర్స్.

అయితే ఈ వేడుక‌కు గెస్ట్‌గా వ‌చ్చిన ద‌స‌రా ద‌ర్శ‌కుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల త‌న జీవితంలో జ‌రిగిన అరుదైన సంఘ‌ట‌న‌ను అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నాడు. నాకు ‘సరిపోదా శనివారం’ ద‌ర్శ‌కుడు వివేక్ ఆత్రేయ అంటే చాలా ఇష్టం అత‌డి సినిమాలు మ‌న‌తో మ‌ట్లాడతాయి. అయితే నేను మొద‌ట‌ ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యాను. ఇంట‌ర్ పాస్ అయితే మా నాన్న బీటెక్ చేయిద్దాం అనుకున్నాడు. అందుకనే కావాల‌నే ఒక స‌బ్జెక్ట్ ఆపాను. దాని త‌ర్వాత ఫిలిం స్కూల్లో జాయిన్ కావాలి అంటే ఇంట‌ర్ పాస్ అవ్వాల‌ని తెలిసింది. దీంతో ఇంట‌ర్ పాస్ అయ్యి ఫిలిం స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను. అయితే అక్క‌డ కూడా ఫెయిల్ అయ్యాను. అయితే ఇంట‌ర్ పాస్ అయినందుకు న‌న్ను బీటెక్ చేయిద్దాం అని మ‌ళ్లీ మా నాన్న బాబాయి ప‌ట్టుబట్టారు. క‌నీసం డిగ్రీ అయిన జాయిన్ అవ్వు అంటూ అన్నారు. వీళ్లంద‌రు న‌న్ను ఎందుకు జాయిన్ అవ్వ‌మంటున్నారు. నా ద‌గ్గ‌ర ఇంట‌ర్ సర్టిఫికెట్ ఉంది అనే కదా అని ఒక రోజు కోపం వ‌చ్చి నా ఇంట‌ర్, టెన్త్, 7వ త‌ర‌గ‌తి సర్టిఫికెట్లు త‌గ‌ల‌బెట్టాను. అయితే వివేక్ తీసిన బ్రోచేవారెవరురా సినిమాలో కూడా ఇలాంటి సీన్ ఉంటుంది. ఇది చూసి ఇడేవాడురా బాబు సేమ్ నా సీనే రాసిండు అనుకున్నా అంటూ శ్రీకాంత్ చెప్పుకోచ్చాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

