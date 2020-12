టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ శ్రీవిష్ణు న‌టిస్తోన్న‌ తాజా చిత్రం గాలిసంప‌త్‌. అనిల్ రావిపూడి స‌మ‌ర్పిస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ ఇటీవ‌లే వైజాగ్ లో మొద‌లైన సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి అప్ డేట్ వ‌చ్చింది. త‌క్కువ టైంలోనే వైజాగ్ షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేశారు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 80 శాతం సినిమా షూటింగ్ పూర్త‌యిన‌ట్టు బీఏ రాజు ట్విట‌ర్ ద్వారా తెలిపారు. అనీష్ ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. మ‌జిలీ, ట‌క్ జ‌గ‌దీశ్ వంటి చిత్రాల‌ను నిర్మించిన ..ఇమేజెస్ పార్క్ ఎంట‌ర్ టైన్ మెంట్ బ్యాన‌ర్ పై షైన్ స్క్రీన్స్ భాగ‌స్వామ్యంతో సాహు గార‌పాటి, హ‌రీష్ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు.

తండ్రీకొడుకుల అనుబంధం నేప‌థ్యంలో ఫీల్‌గుడ్ ఎంట‌ర్ టైన‌ర్ గా వ‌స్తోన్న ఈ ప్రాజెక్టులో రాజేంద్ర‌ప్ర‌సాద్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నారు. త‌నికెళ్ల భ‌ర‌ణి, స‌త్య‌, ర‌ఘుబాబు, శ్రీ‌కాంత్ అయ్యంగార్‌, మిర్చి కిర‌ణ్‌, సురేంద్ర రెడ్డి, గ‌గ‌న్‌, మిమ్స్ మ‌ధు, అనీష్ కురువిల్లా, ర‌జిత‌, క‌రాటే క‌ళ్యాణి, సాయి శ్రీ‌నివాస్‌, రూపల‌క్ష్మి ఇత‌ర కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

