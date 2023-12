December 6, 2023 / 01:49 PM IST

Spirit Of Fighter | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ (Hrithik Roshan) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ ఫైటర్ ‌(Spirit Of Fighter). సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొనే (Deepika Padukone), అనిల్‌ కపూర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి హృతిక్‌ రోషన్‌ రోల్‌తో పాటు దీపికా పదుకొనే క్యారెక్ట‌ర్ సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌లు విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా అనిల్‌ కపూర్‌ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ షేర్ చేశారు.

ఇక ఈ సినిమాలో అనిల్‌ కపూర్‌ గ్రూప్ కెప్టెన్ రాకేష్ జై సింగ్ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. దీనికి సంబంధించి మేక‌ర్స్ ఫస్ట్ లుక్‌ను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆవిష్కరించారు.

@AnilKapoor is ready to take charge as a Commanding Officer in #Fighter! Here comes the exclusive look as Group Captain Rakesh Jai Singh, exuding a sense of leadership, perfectly capturing the spirit of a ‘Fighter’! @iHrithik @deepikapadukone @AnilKapoor @justSidAnand #KevinVaz… pic.twitter.com/zacXBYAs4f

— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) December 6, 2023