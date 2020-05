యంగ్ టైగ‌ర్ ఎన్టీఆర్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా సోష‌ల్ మీడియా షేక్ అవుతుంది. అభిమానులు, సెల‌బ్రిటీలు, ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు ఆయ‌న‌కి ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా శుభాకాంక్ష‌ల వెల్లువ కురిపిస్తున్నారు. గ‌తంలో ఎన్టీఆర్‌తో దిగిన ఫోటోల‌ని షేర్ చేస్తూ కొంద‌రు సెల‌బ్రిటీలు బ‌ర్త్‌డే శుభాకాంక్ష‌లు అందిస్తుండగా, మ‌రి కొందరు స్పెష‌ల్ వీడియో ద్వారా ఎన్టీఆర్‌కి విషెస్ చెబుతున్నారు.



యంగ్ హీరో విశ్వ‌క్ సేన్.. ఎన్టీఆర్‌కి వీరాభిమాని కాగా, ఆయ‌ర బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా వీడియోని రూపొందించి రిలీజ్ చేశారు. `మాస్ కా బాప్`కు `మాస్ కా దాస్` ట్రిబ్యూట్ అంటూ ఓ ర్యాప్ సాంగ్‌ను రూపొందించాడు. ఈ వీడియో ఎన్టీయార్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. అలానే దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్ కూడా ఓ షోకి సంబంధించిన వీడియోని షేర్ చేశాడు. రామ్ చ‌రణ్ ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ సెట్స్‌లో ఎన్టీఆర్‌తో దిగిన ఫోటోని షేర్ చేశాడు. ఇవి ఫ్యాన్స్‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి.

‘నా ప్రియమైన సోదరుడు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. నేను నీకు రిటర్న్‌ గిఫ్ట్‌ బాకీ ఉన్నానని తెలుసు. కానీ నేను ఉత్తమమైన గిఫ్ట్‌ ఇస్తానని మాట ఇస్తున్నాను. మరెన్నో సెలబ్రేషన్‌ వేచిచూస్తున్నాయి.. ’ అని రామ్ చ‌ర‌ణ్‌ పేర్కొన్నారు.

‘మొదటి నుండి నా విజయ యాత్రలో తోడుగా ఉన్నావు.. చాలా సంతోషం, హ్యాపీ బర్త్ డే డియర్ తారక్. నీకన్నా ఉత్తమైన భీమ్ నాకు దొరకడు’ అని రాజమౌళి ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు

My SURPRISE GIFT to you dearest @tarak9999 ❤️????



A Tribute I did 4 SRI NANDAMURI HARIKRISHNA GARU in 1 of my Shows..????



What better day 2 post this than d Bday of his Loving Son!



Whats better than a FATHER’s BLESSINGS on a BDAY! ❤️#HappyBirthdayNTR ????https://t.co/fMBH9MYZzq