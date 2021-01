లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యంలో వ‌ల‌స కార్మికుల బాధ‌ల‌ను అర్ధం చేసుకున్న సోనూసూద్ సొంత ఖ‌ర్చుతో వారిని త‌మ ఇళ్ల‌కు పంపాడు. ఆక‌లితో అల‌మ‌టిస్తున్న వారి ఆక‌లి తీర్చాడు. సాయం కోసం చేయి చాచితే లేద‌న‌కుండా కలియుగ కర్ణుడిగా దానాలు చేసుకుంటూ వెళుతున్నాడు. చిన్న మారుమూల గ్రామంలో కూడా ఇప్పుడు సోనూసూద్ పేరు మారు మ్రోగిపోతుందంటే అతిశ‌యోక్తి కాదు. ఆయ‌న కోసం గుడులు క‌డుతున్నారు. విగ్ర‌హాలు నెల‌కొల్పుతున్నారు.



దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్ర‌జ‌లంద‌రు ఆయ‌న‌కు నీరాజ‌నాలు ప‌లుకుతున్నారు. ఎక్క‌డికి వెళ్లిన కూడా సోనూ సూద్‌కు విశేష‌మైన గౌర‌వం ద‌క్కుతుంది. తాజాగా సోనూసూద్ సాయినాథుని ఆశీర్వాదం కోసం షిర్డి వెళ్లారు. ఆయ‌న‌ని చూసిన అక్క‌డి ప్ర‌జ‌లు రియ‌ల్ హీరో రియ‌ల్ హీరో అంటూ కేక‌లు పెట్టారు. వారందరిని చూసి సోనూసూద్ తెగ సంతోషించారు. సోనూ న‌టించిన అల్లుడు అదుర్స్ చిత్రం జ‌న‌వ‌రి 15న విడుద‌ల కానుండ‌గా, ఆయ‌న ఆచార్య అనే సినిమాలోను న‌టిస్తున్నారు.



People going crazy in #Shirdi when they saw #SonuSood. Started applauding. Calling him THE REAL HERO@Sonusood pic.twitter.com/hBHys0Ulqi