ప్ర‌ముఖ న‌టుడు సోనూసూద్ లాక్‌డౌన్ కాలంలో వ‌ల‌స కార్మికులకు సాయం చేసిన అనుభ‌వాల‌ను గుర్తు చేస్తూ పెంగ్విన్ ర్యాండ్ హౌజ్ ఇండియా ఆటోబ‌యోగ్ర‌ఫీ (సోనూసూద్‌ ఆత్మ‌క‌థ)‌ 'ఐ యామ్ నో మెస్సీయ'‌ పుస్త‌కం రాసిన విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం ఆచార్య షూటింగ్‌లో ఉన్న సోనూసూద్ సెట్స్ లో ఈ పుస్త‌కాన్ని చిరంజీవికి అంద‌జేశాడు. ఈ విష‌యాన్ని చిరంజీవి ట్విట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేసుకున్నాడు.

'వీరులు త‌యార‌వుతారు..పుట్ట‌ర‌ని మీ పుస్త‌కంతో మ‌రోసారి నిరూపించారు. వేలాదిమందికి సాయం చేస్తూ సాగిన నీ ప్ర‌యాణం కోట్లాదిమందికి స్పూర్తిని క‌లిగించే విష‌య‌మని' ట్విట‌ర్ లో సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు చిరు. సోనూసూద్ సేవ‌ల‌ను గుర్తు చేస్తూ పుస్త‌కం రావ‌డంతో చిరు కంగ్రాట్స్ చెప్పారు. తాజా లుక్‌లో చిరు స్టైలిష్ గా క‌నిపిస్తుండ‌గా..సోనూసూద్ మెడ‌లో రుద్రాక్ష మాల‌, నుదిట‌న బొట్టుతో న‌ల్ల‌టి కుర్తాను వేసుకుని కోర‌మీసాల‌తో స‌రికొత్త‌గా క‌నిపిస్తున్నాడు.

Congratulations @Sonusood on your book #IamNoMessiah You proved yet again that Heroes are made, Not born. You truly rose to the occasion & helped thousands.Your journey will surely inspire. #IAmNoMessiah in English https://t.co/0ezggmQiLe and Hindi https://t.co/KNhVd7FnJF pic.twitter.com/zRsQSSM16y