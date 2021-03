కుక్క పిల్లను దత్తత తీసుకున్న సోనూసూద్‌ తనయుడు

ముంబై: కరోనా లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో ఎంతోమంది వలసకూలీలను తమ స్వస్థలాలకు చేర్చడంతో పాటు ఆపదలో ఉన్నవారికి సహాయం చేశాడు బాలీవుడ్‌ నటుడు సోనూసూద్‌. తాజాగా ఓ కుక్క పిల్లను అక్కున చేర్చుకున్నాడు రియల్‌ హీరో. జంతు ప్రేమను చాటుకున్న సోనూసూద్‌ను నెటిజన్లు మెచ్చుకుంటున్నారు. మనుషులకే కాదు మూగజీవాలకు కష్టం వస్తే ఆదుకోవడంలో సోనూ ఎప్పుడూ ముందుంటాడని ప్రశంసిస్తున్నారు.



'నా కొడుకు అలీబాగ్ వీధుల్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఈ కుక్క పిల్లను దత్తత తీసుకున్నాడు. ఆ కుక్క పిల్లకు నరుటో అని పేరుపెట్టామని' సోనూసూద్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. తన తనయుడు కుక్కపిల్లను ఎత్తుకొని ఉండగా పక్కనే ఉండగా తీసిన ఫొటోను ట్విటర్లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఆ పోస్ట్‌కు ఇప్పటికే 45వేలకు పైగా లైక్స్‌ వచ్చాయి.

My son decided to adopt this puppy who was all alone on the streets of Alibaug, meet NARUTO???? pic.twitter.com/cTrUQHauQy