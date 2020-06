ప్ర‌ముఖ బాలీవుడ్ న‌టుడు సోనూసూద్ క‌రోనా కాలంలో ఇబ్బందులు ప‌డుతున్న వ‌ల‌స కార్మికుల‌ని ఆదుకునేందుకు సొంత ఖ‌ర్చుతో రైళ్ళు, ఫ్లైట్స్ ఏర్పాటు చేసి వారిని సొంత రాష్ట్రాల‌కి త‌ర‌లిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో లాక్‌డౌన్‌లో ఇబ్బందులు ప‌డుతున్న ప‌లువురు సోనూసూద్‌కి వింత రిక్వెస్ట్‌లు పెడుతున్నారు.



ఇటీవ‌ల ఓ వ్య‌క్తిని త‌న‌ని ఇంటి నుండి వైన్ షాపుకి త‌ర‌లించాల‌ని కోర‌గా, దానికి సోనూ దిమ్మ తిరిగే స‌మాధానం ఇచ్చాడు. తాజాగా ఓ మ‌హిళ త‌న‌ని అమ్మ‌గారి ఇంటికి పంపాల‌ని కోరింది. జ‌న‌తా క‌ర్ఫ్యూ నుండి లాక్‌డౌన్ 4 వ‌ర‌కు నేను నా భ‌ర్త‌తో క‌లిసి ఉంటున్నాను. న‌న్ను నా త‌ల్లిగారి ఇంటికి పంపుతారా..! నేను అత‌నితో ఉండ‌లేక‌పోతున్నాను అని ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా సోనూసూద్‌ని కోరింది. దీనికి స్పందించిన సోనూసూద్‌.. నా ద‌గ్గ‌ర ఓ ప్లాన్ ఉంది. ఇద్ద‌రిని గోవాకి పంపుతాను. ఏమంటారు అని ట్వీట్ చేశాడు. విడిపోవాల‌నుకున్న వారిని క‌లిపేందుకు సోనూ చేసిన ప్లాన్‌పై నెటిజ‌న్స్ ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు



I have a better plan .. let me send both of you to Goa???? What say? https://t.co/XbYNFWWflK