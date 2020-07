రీల్ స్క్రీన్‌పై విల‌న్‌గా క‌నిపించిన సోనూసూద్ రియ‌ల్ లైఫ్‌లో మాత్రం హీరో అయ్యాడు. క‌రోనా క‌ష్ట కాలంలో ఎంత‌మంది పేద‌ల‌కి అండ‌గా నిలిచి మాన‌వ‌తా దృక్ప‌థం చాటుకున్నాడు. వైద్యుల‌కి, పోలీసుల‌కి కూడా త‌న వంతు సాయం చేశాడు. ముంబైలో నిసర్గ ప్రమాదం పొంచి ఉందన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఎంతో మంది ప్ర‌జ‌ల‌ని సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కి త‌ర‌లించి దేవుడిలా మారాడు సోనూ సూద్‌. జూలై 21 త‌న త‌ల్లి జ‌యంతి కావ‌డంతో అమ్మ‌తో కలిసి దిగిన అరుదైన ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ ఉద్వేగానికి లోన‌య్యాడు.



పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అమ్మా.. జీవితాంతం నాకు మార్గ‌ద‌ర్శ‌నం చేస్తూనే ఉండాలి. నిన్ను గ‌ట్టిగా హ‌గ్ ఇచ్చి ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో చెప్పాల‌ని ఉంది. చాలా మిస్ అవుతున్నాను. జీవితం ఎల్ల‌ప్పుడు ఒకేలా ఉండ‌దు క‌దా, మ‌ళ్ళీ మ‌నం క‌లిసే వ‌ర‌కు నాకు మార్గదర్శక దేవదూతగా ఉండండి. మిస్ యు అమ్మ అంటూ భావోద్వేగంతో ట్వీట్ చేశాడు సోనూ సూద్.



Happy birthday Maa,just keep guiding me always the way you have been doing all my life. Wish I could give you a tight hug and tell you how much I love you. Life will never be the same but be my guiding angel always till I see you again maa. Miss you ???? pic.twitter.com/4RCTkgBllq