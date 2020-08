క‌లియుగ క‌ర్ణుడు సోనూసూద్ సేవా కార్య‌క్ర‌మాల‌ని కొన‌సాగిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా ఓ కుటుంబ ఆదాయ వ‌నరైన బ‌ర్రె చ‌నిపోవ‌డంతో వారికి మ‌రో బ‌ర్రెని కొనిచ్చి మాన‌వ‌త్వాన్ని చాటుకున్నారు. అయితే వారి కోసం కొత్త బ‌ర్రెను కొన్న‌ప్పుడు క‌లిగిన ఆనందం, నా తొలి కారు కొన్న‌ప్పుడు క‌ల‌గ‌లేదంటూ ట్వీట్ చేశాడు. అంతేకాకు బీహార్ వ‌చ్చిన‌ప్పుడు ఆ గెదె పాలు గ్లాస్ తాగుతానంటూ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.



బిహార్ చంపారన్ లోని భోలా గ్రామానికి చెందిన ఒక కుటుంబం, కన్న కొడుకుని, కుటుంబ ఏకైన ఆదాయ వనరు అయిన బ‌ర్రెను కోల్పోయింది. ఈ విష‌యం సోనూసూద్ దృష్టికి చేర‌డంతో వెంట‌నే కొత్త బ‌ర్రెని వారికి అందేలా త‌క్ష‌ణ చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టాడు. దీంతో ఆ కుటుంబం ముఖంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది.



I was not as excited buying my first car as I was excited buying a new buffalo ???? for you.

Will drink a glass of fresh buffalo milk when I come to Bihar. ❤️ https://t.co/6I6azJZ3gZ