టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ నటించిన తాజా చిత్రం సోలో బ్ర‌తుకే సో బెట‌ర్. డిసెంబ‌ర్ 25న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మిక్స్ డ్ టాక్ తో ప్ర‌ద‌ర్శించ‌బ‌డుతుంది. లాక్‌డౌన్ తో సినిమా షూటింగ్స్ నిలిచిపోవ‌డం, థియేట‌ర్లు మూత‌ప‌డ‌టంతో సినీ ప‌రిశ్ర‌మ అత‌లాకుత‌ల‌మైంది. సుదీర్ఘ కాలం త‌ర్వాత డిసెంబ‌ర్ 25న థియేట‌ర్ల‌లో తొలి తెలుగు సినిమాగా విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ఫ‌స్ట్ వీకెండ్ లో వ‌సూలు చేసిన క‌లెక్ష‌న్ల‌పై ఓ న్యూస్ ఫిలింన‌గ‌ర్ లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. తాజా అప్ డేట్ ప్ర‌కారం ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌, తెలంగాణ‌లో తొలి వారాంతంలో రూ.10.08 కోట్లు వ‌సూలు చేసిన‌ట్టు టాక్‌. 50 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో 3 రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ క‌లెక్ష‌న్లు రాబ‌ట్టిన‌ట్టు స‌మాచారం.

క‌రోనా లాక్‌డౌన్ కు ముందు విడుద‌లైన ప్ర‌తీ రోజు పండ‌గే చిత్రం వ‌సూళ్ల‌కు..సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ తాజా మూవీ క‌లెక్ష‌న్ల‌కు దాదాపు స‌మానంగా ఉండ‌టం గ‌మ‌నార్హం. అంటే సాధార‌ణ ప‌రిస్థితులున్నపుడు విడుద‌లైన ప్ర‌తీరోజు పండ‌గేతో పోలిస్తే కేవ‌లం 3 రోజుల్లో 50 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో ఇంత‌మొత్తంలో క‌లెక్ష‌న్లు రాబ‌ట్ట‌డం సినిమాపై ఉన్న పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ను తెలియ‌జేస్తుంది.

థియేట‌ర్ల‌కు జ‌నాల రాక పెరిగితే ఈ క‌లెక్ష‌న్లు మ‌రింత బాగా ఉండే అవ‌కాశ‌మున్న‌ట్టు తాజా ఫిగ‌ర్ ను బ‌ట్టిచూస్తే తెలిసిపోతుంది. మొత్తానికి సాయిధ‌ర‌మ్ విప‌త్క‌ర ప‌రిస్థితుల‌ను ఎదుర్కొనేలా.. సోలోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి థియేట‌ర్ల విడుద‌ల విష‌యంలో టాలీవుడ్ హీరోల‌కు స్పూర్తిగా నిలుస్తాన‌డంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

