ఆర్జీవీ గురించి నాగార్జునకు తెలిసినంతగా ఎవరికీ తెలియదేమో..? ఎందుకంటే ఆయన్ని దర్శకుడిగా పరిచయం చేసిందే నాగార్జున. అప్పుడెప్పుడో 30 ఏళ్ల కింద శివ సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి వచ్చాడు వర్మ. దానికంటే ముందు కూడా నాగ్ హీరోగా నటించిన సినిమాలకు అసిస్టెంట్ దర్శకుడిగా పని చేసాడు ఈయన. అప్పట్నుంచి కూడా వర్మ గురించి నాగార్జునకు పూర్తిగా తెలుసు. ఆయనెప్పుడు ఎలా ఉంటాడు.. ట్విట్టర్ లో ఏ మెసేజ్ ఎప్పుడు ఎన్ని రౌండ్లు వేసాక పెడతాడు అనేది కూడా పూర్తిగా చెప్తాడు నాగార్జున. ఎందుకంటే ఆయన్ని అంతగా స్టడీ చేసాడు కాబట్టి. అందుకే ఇప్పుడు ఓ హీరోయిన్ కు కూడా వర్మతో జాగ్రత్త అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు నాగార్జున. అసలు విషయం ఏంటంటే నాగార్జున ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ 4 తెలుగుతో బిజీగా ఉన్నాడు.



ఈ సీజన్ ముగింపుకు వచ్చేసింది. మరికొన్ని గంటల్లోనే సీజన్ 4కు తెరపడనుంది. డిసెంబర్ 20న గ్రాండ్ ఫినాలే జరుగుతుంది. దానికి కంటెస్టెంట్స్ అంతా వచ్చారు. అందులో స్వాతి దీక్షిత్ కూడా ఉంది. ఈమె బిగ్ బాస్ 4లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.. మెరుపుతీగలా వచ్చి వెళ్లిపోయింది. ఒకేవారంలోనే ఆమె ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అంతా షాక్ లోనే ఉన్నారప్పుడు. బయటికి వచ్చిన తర్వాత బిగ్ బాస్ లోకి ఎందుకు వెళ్లానా అంటూ బాధ పడింది కూడా ఈ భామ. అయితే స్వాతికి ఇప్పుడు ఆఫర్స్ కూడా వస్తున్నాయి.

ఈ క్రమంలోనే ఏం చేస్తున్నావ్ అమ్మా అంటూ స్వాతిని ఫినాలే ఎపిసోడ్ లో అడిగాడు నాగార్జున. దానికి ఆర్జీవీతో ఓ సినిమా చేస్తున్నాను అంటూ చెప్పింది స్వాతి. వెంటనే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా జాగ్రత్త అన్నాడు నాగార్జున. ఈ ప్రోమో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే శివ తర్వాత నాగార్జునతో వర్మ చేసిన గోవిందా గోవిందా, ఆఫీసర్ సినిమాలు దారణంగా నిరాశ పరిచాయి. దాంతో పాటు వర్మ నుంచి రీసెంట్ గా వచ్చిన సినిమాలు ఆయన స్థాయిని భారీగానే తగ్గించేసాయి. అందుకే వర్మతో సినిమా అనగానే స్వాతిని హెచ్చరించాడు నాగార్జున.

#BBTeluguGrandFinale Day!!!



So many surprises and too much fun on #BiggBossTelugu4 from 6 PM today on @StarMaa @iamnagarjuna @AnilRavipudi @MusicThaman @Mehreenpirzada @pranitasubhash pic.twitter.com/xvuIiGA69n