క‌మ‌ల్ హాసన్ న‌ట వార‌స‌త్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని ఇటు సౌత్‌, అటు నార్త్‌లో మంచి పేరు ప్ర‌ఖ్యాత‌లు పొందింది శృతి హాస‌న్. కొన్నాళ్ళ గ్యాప్ త‌ర్వాత తిరిగి సినిమాల‌లో న‌టిస్తున్న శృతి త‌న‌లో దాగి ఉన్న టాలెంట్‌ని ప్రేక్ష‌కుల ముందు ఉంచుతుంది. ఆ మ‌ధ్య మ్యూజిక‌ల్ టాలెంట్‌ని ప‌రిచ‌యం చేస్తాన‌ని చెప్పిన ఈ అమ్మ‌డు తాజాగా ఎడ్జ్ అనే మ్యూజిక్ ఆల్భ‌మ్ క్రియేట్ చేసి రిలీజ్ చేసింది. అందులో ‘టేక్ మి టేక్ మి టు ఎడ్జ్..’ అనే సాంగ్‌ను శృతి పాడ‌డ‌మే కాక రాయ‌డం, కంపోజ్ చేయడం, న‌టించ‌డం చేసింది.



మ‌ల్టీ టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్‌గా గుర్తింపు పొందిన శృతి హాస‌న్ ఎడ్జ్ రిలీజ్ చేస్తూ.. ప్ర‌తి ఒక్క‌రిలో అసంపూర్ణ‌మైన ప్రేమ‌ను తెలియ‌జేప్పే ప్ర‌య‌త్న‌మే ఇది అని తెలిపింది. నాగ చైత‌న్య త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో శృతి ఎడ్జ్‌కి సంబంధించిన వీడియో రిలీజ్ చేస్తూ.. నీలోని ఈ యాంగిల్ చూస్తుంటే గొప్ప‌గా ఉంద‌ని అన్నారు. శృతి ప్ర‌స్తుతం తెలుగులో క్రాక్ అనే సినిమాతో పాటు వ‌కీల్ సాబ్ అనే చిత్రం చేస్తుంది. త‌మిళంతో పాటు హిందీలో కూడా న‌టిస్తుంది. ‘దేవి’ పేరుతో మహిళా ప్రధాన ఇతివృత్తంతో రూపొందిన లఘు చిత్రంలోను శృతి హాస‌న్ న‌టించింది.

This is super stuff ! @shrutihaasan great to see this side of you ..about time ! https://t.co/KjySJtKjBn all the best to you on this new journey ..