గ‌బ్బ‌ర్ సింగ్ చిత్రంతో వెండితెర ఎంట్రీ ఇచ్చిన శృతి హాస‌న్ ప్ర‌స్తుతం తెలుగులో క్రాక్ అనే చిత్రం చేస్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని గోపిచంద్ మ‌లినేని తెర‌కెక్కిస్తుండ‌గా, ర‌వితేజ ప్ర‌ధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన టాకీ పార్ట్ ఇప్ప‌టికే పూర్తి కాగా, ప్ర‌స్తుతం ర‌వితేజ‌- శృతిల‌పై సాంగ్ చిత్రీక‌రిస్తున్నారు. అయితే సెట్‌లో స‌ర‌దాగా ఉండే ఈ అమ్మడు త‌న డైరెక్ట‌ర్‌తో డ్యాన్స్ చేయించి అంద‌రిని ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌ర‌చింది.



ఊరికే నాతోనే డ్యాన్స్ చేయిస్తారా.. మీరు డ్యాన్స్ చేయండి అంటూ గోపిచంద్ తో స్టెప్పులేయించింది శృతి. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాని షేక్ చేస్తుంది. డాన్ శీను, బలుపు లాంటి విజయాల తర్వాత గోపీచంద్‌తో మాస్ రాజా చేస్తున్న మూడో సినిమా క్రాక్ కాగా, ఇటీవ‌ల భూమి బద్ధలయ్యేలా అనే సాంగ్ విడుద‌ల చేశారు. దీనికి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. తమిళనాట విజయం సాధించిన సేతుపతి సినిమా ఆధారంగా క్రాక్ తెరకెక్కుతుందని ప్రచారం జరుగుతుంది. సంక్రాంతికి సినిమాను విడుదల చేయాలని చూస్తున్నారు దర్శక నిర్మాతలు.



Energetic @shrutihaasan and director @megopichand kracking it together on the sets of #Krack @TheKrackMovie #ShrutiHaasan pic.twitter.com/4rQQNs2EVu