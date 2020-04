ప్ర‌స్తుతం టాలీవుడ్‌లో న‌డుస్తున్న బీ ది రియ‌ల్ మ్యాన్ అనే ఛాలెంజ్ ఎట్ట‌కేలకి ప్ర‌భాస్ వ‌ర‌కు చేరింది. బాహుబ‌లి నిర్మాత శోభు యార్ల‌గ‌డ్డ ..రాజ‌మౌళి ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రిస్తూ టాస్క్ పూర్తి చేశారు. త‌ర్వాత ఆయ‌న ఈ ఛాలెంజ్‌ని ప్ర‌భాస్‌కి, అల్లు అర్జున్‌కి విసురుతున్న‌ట్టు త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



యంగ్ రెబ‌ల్ స్టార్ ప్ర‌భాస్ జార్జియా షూటింగ్‌కి వెళ్లి వ‌చ్చిన‌ప్ప‌టి నుండి చాలా సైలెంట్ అయ్యారు. విరాళం ప్ర‌క‌టించిన త‌ర్వాత సోష‌ల్ మీడియాలో ఒక్క పోస్ట్ కూడా పెట్ట‌లేదు. టాప్ స్టార్స్ అంద‌రు క‌రోనా గురించి త‌ర‌చూ ఏదో ఒక విష‌యాన్ని త‌మ సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్స్ ద్వారా ప్ర‌జ‌ల‌కి చేర‌వేస్తుంటే ప్ర‌భాస్ మాత్రం మౌనంగా ఉండిపోయారు. మ‌రి ఈ ప‌రిస్థితుల‌లో శోభు యార్ల‌గ‌డ్డ విసిరిన బీ ది రియ‌ల్ మ్యాన్ ఛాలెంజ్‌ని ప్ర‌భాస్ స్వీక‌రిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి.



Here you go @ssrajamouli done! Passing on the challenge to @AdiviSesh @alluarjun #Prabhas ! Thanks @WeepingBileDuct @kyarlagadda17 for shooting & editing the video! https://t.co/oprk1NC6xp pic.twitter.com/OvRHrCP9nD