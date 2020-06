అపజయమెరుగని దర్శకుడు శివ కొరటాల

సినిమా ఇండస్ట్రీలో సామాన్యంగా ఏ దర్శకుడైనా జయపజయాలతో కెరీర్‌ను సాగిస్తుంటారు. చాలా తక్కువ మంది దర్శకులు తీసిన సినిమాలు మాత్రమే అన్ని బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలుస్తాయి. ఆ కోవకే చెందుతారు దర్శకుడు కొరటాల శివ. మొదట రచయితగా సినీ ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకున్న కొరటాల శివ ఆ తరువాత ప్రభాస్‌ హీరోగా నటించిన మిర్చీ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. మొదటి సినిమాతోనే బ్లాక్‌బస్టర్‌ కొట్టిన శివ వెంటనే సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌బాబుతో ‘శ్రీమంతుడు’, జూ.ఎన్టీఆర్‌తో ‘జనతాగ్యారేజ్‌’, మళ్లీ మహేశ్‌బాబుతో ‘భరత్‌ అనే నేను’ సినిమాలు తీసి హిట్లు కొట్టారు. శివ తీసిన ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక సామాజిక అంశం ఉంటుంది. తనకంటూ ప్రత్యేక శైలిని ఏర్పాటు చేసుకున్న శివతో సినిమాలు చేయడానికి యంగ్‌ హీరోలు పోటీ పడుతుంటారు. ప్రస్తుతం ఈయన చిరంజీవి హీరోగా ఆచార్య అనే సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈరోజు కొరటాల శివ జన్మదినం సందర్భంగా సినీ ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.



Wishing my dearest friend and a visionary director, @sivakoratala a very happy birthday !! Peace and happiness to you always ???? pic.twitter.com/fa5Kt2ZljB