వ్యర్థ ఆలోచనలు తొలగించడానికి శిల్పా శెట్టి యోగా టిప్‌..వీడియో

ముంబై : యోగా ప్రియురాలు, నటి శిల్పా శెట్టి మనస్సులో నుంచి అవాంఛిత ఆలోచనలను తొలగించడానికి యోగా చిట్కాలను బెబుతోంది. ఆమె ఒక ఆసనం వేస్తున్నట్లు ఉన్న వీడియోను ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో చేర్‌ చేసింది. ‘ఈ అస్థిరమైన సమయాల్లో సమతుల్యతను కోల్పోతారు. ఈ సమయంలో జీవితంలో చాలా అనిశ్చితి ఉంటుంది. సాధారణంగా పనిచేయడానికి మనల్ని మనం కేంద్రీకరించగలగాలి. ఈ రోజు నేను ‘ఎకా పాడా మలసానా’ అనే ఆసనాన్ని వేయబోతున్నా. ‘మాలా’ అంటే ‘వ్యర్థాలను తొలగించడం’. అని ఆమె రాసుకొచ్చారు. ‘సరైన భంగిమ వేయడానికి మీ మనస్సు నుంచి వ్యర్థ ఆలోచనలను తొలగించి మీరు ప్రశాంతంగా ఉండాలి.’ అని శిల్పా చెబుతోంది. ఈ ఆసనం సమతుల్యత, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని శిల్పా శెట్టి తెలిపింది.

One can lose balance in these unsettling times. There’s so much uncertainty in life at this point that we need to be able to center ourselves to function normally. Today, I chose to do the Eka Pada Malasana - ‘Mala’ means ‘Waste Removal’.#MondayMotivation pic.twitter.com/hU1p7agOi8