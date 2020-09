ఆర్ఎక్స్ 100 అనే సినిమాతో మంచి క‌మ‌ర్షియ‌ల్ హిట్ కొట్టిన ద‌ర్శ‌కుడు అజ‌య్ భూప‌తి. ఈ సినిమా త‌ర్వాత చాలా గ్యాప్ తీసుకున్న యంగ్ డైరెక్ట‌ర్ కొద్ది రోజులుగా మ‌హాసముద్రం అనే చిత్రానికి సంబంధించిన ప‌నుల‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. తాజాగా చిత్రానికి సంబంధించి అఫీషియ‌ల్ ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చింది. శ‌ర్వానంద్ హీరోగా అజ‌య్ భూప‌తి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్క‌నున్న మ‌హాసముద్రం చిత్రాన్ని ఏకే ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించ‌నుంది. ఛాలెంజింగ్ రోల్‌లో శ‌ర్వానంద్ క‌న‌పించ‌నున్నాడు అని టీం చెబుతుంది.



తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల‌లో విడుద‌ల కానున్న మ‌హా స‌ముద్రం చిత్రం ల‌వ్ అండ్ యాక్ష‌న్ డ్రామాగా రూపొంద‌నుంద‌ట‌. ఈ సినిమా కోసం అజ‌య్ ప‌వ‌ర్ ఫుల్ స్క్రిప్ట్ సిద్దం చేశార‌ట‌. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్ర‌తివారం ఏదో ఒక అప్డేట్ ఉంటూనే ఉంటుంద‌ని మేక‌ర్స్ అంటున్నారు. వైజాగ్ నేప‌థ్యంలో వినూత్న క‌థ‌తో సాగే ఈ చిత్రం ఆర్ ఎక్స్ 100 త‌ర‌హాలోనే ఉంటుందంటున్నాడు ద‌ర్శ‌కుడు. సిద్దార్ద్ మ‌రో రోల్‌లో క‌నిపించ‌నున్న‌ట్టు స‌మాచారం.



#MahaSamudram, directed by Ajay Bhupathi under AK Entertainments.