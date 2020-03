మ‌హ‌మ్మారి క‌రోనా గురించి ప్ర‌జ‌ల‌కి మ‌రింత అవ‌గాహ‌న పెంచేందుకు స్టార్ సెల‌బ్రిటీస్ సోష‌ల్ మీడియాని వేదిక‌గా చేసుకుంటున్నారు. కొన్నాళ్లుగా సామాజిక మాధ్య‌మాల‌లో ఒక‌టైన ట్విట్ట‌ర్‌లోకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగా ప‌వ‌ర్ స్టార్ రామ్ చ‌ర‌ణ్ ఎంట్రీ ఇవ్వ‌గా, ఇప్పుడు వారి జాబితాలో చేరారు యంగ్ హీరో శ‌ర్వానంద్‌. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఫేస్‌బుక్ మాత్ర‌మే వాడుతూ వ‌స్తున్న శ‌ర్వా ట్విట్ట‌ర్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు.



కొద్ది సేప‌టి క్రితం ట్విట్ట‌ర్‌లోకి అడుగుపెట్టిన శ‌ర్వానంద్ త‌న తొలి పోస్ట్‌లో దిన‌స‌రి వేత‌నం పొందే కార్మికుల‌కి అండ‌గా నిలిచేందుకు త‌న వంతు బాధ్య‌త‌గా రూ. 15ల‌క్ష‌ల విరాళం ఇవ్వ‌నున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించాడు. ఇలాంటి స‌మయంలో అంద‌రం క‌లిసి ప‌నిచేద్ధాం. క‌రోనాని ఎదుర్కొందాం. ప్ర‌భుత్వం చెప్పిన స‌ల‌హాలు సూచ‌నలు త‌ప్ప‌క పాటిద్ధాం అని శ‌ర్వా త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. @ImSharwanand పేరుతో శ‌ర్వానంద్‌ని ట్విట్ట‌ర్‌లో ఫాలో కావొచ్చు. ప్ర‌స్తుతం శ‌ర్వానంద్.. రామ్ చ‌ర‌ణ్‌, చిరంజీవిని ఫాలో అవుతుండ‌గా ఆయ‌న‌ని ఫాలో అయ్యేవారి సంఖ్య వెయ్యికి పైగానే ఉంది.



We are all in this together!

You all know the Rules to follow!

Let's do it!#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/WO8fOfN2BQ