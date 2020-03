క్రేన్‌ నా మీద పడ్డా బాగుండేది: డైరెక్టర్‌ శంకర్‌

చెన్నై: భారతీయుడు 2 సినిమా సెట్టింగ్‌లో భారీ క్రేన్‌ కుప్పకూలి ముగ్గురు మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో డైరెక్టర్ శంకర్‌కు కూడా తీవ్రగాయాలవడంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతున్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత తొలిసారి ట్విట్టర్‌ ద్వారా భావోద్వేగ పోస్ట్‌ పెట్టారు శంకర్.



‘క్రేన్‌ ఘటన తర్వాత చాలా బాధతో ట్వీట్ చేస్తున్నా.. నేను షాక్‌లో ఉన్నా. నా అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌ మధు, టెక్నీషియన్లను కోల్పోయినప్పటి నుంచి నిద్రలేని రాత్రులను గడుపుతున్నా. తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ముగ్గురి ప్రాణాలు తీసిన ఆ క్రేన్‌ ఏదో నా మీద పడి ఉంటే బాగుండనిపించింది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. ముగ్గురి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని’ శంకర్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ప్రమాదంలో చనిపోయిన ముగ్గురు కుటుంబాలకు కమల్‌హాసన్‌ రూ. కోటి చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

It is with utmost grief, I’m tweeting.Since the tragic incident,I’ve been in a state of shock & having sleepless nights on the loss of my AD & crew.Having missed the crane by a whisker,I feel it would’ve been better if it was on me. Heartfelt condolences & prayers to the families