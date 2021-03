ఆనంద్ .. మంచి కాఫీ లాంటి సినిమా తీసి తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ద‌గ్గ‌రైన ద‌ర్శ‌కుడు శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల‌. మంచి అభిరుచి ఉన్న ఈ ద‌ర్శ‌కుడు గోదావ‌రి, హ్యాపీ డేస్, లీడ‌ర్, ఫిదా వంటి చిత్రాల‌తో టాలీవుడ్‌లో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక మార్క్ ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం నాగ చైత‌న్య‌, సాయి ప‌ల్లవి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో ల‌వ్ స్టోరీ అనే చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తుండ‌గా, ఈ మూవీని ఏప్రిల్ 16న విడుద‌ల చేయ‌బోతున్నారు.

ఈ రోజు అంత‌ర్జాతీయ మ‌హిళా దినోత్సవం సంద‌ర్భంగా రెండు ద‌శాబ్ధాల సుదీర్ఘ ప్ర‌యాణంలో త‌న‌తో క‌లిసి ప‌ని చేసిన మ‌హిళ‌లంద‌రికి సెల్యూట్ చేస్తూ శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు. అంతేకాకుండా సెట్స్‌లో దిగిన ఫొటోల‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ల‌వ్ స్టోరీ సినిమా కోసం త‌నతో క‌లిసి ప‌ని చేసిన జుంబా గ్రూప్‌కు ప్ర‌త్యేక కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల‌?



Dir @sekharkammula salutes and wishes all the women who have associated with him for the past two decades, on the occasion of #InternationalWomensDay



He thanked the Zumba group who have worked for #LoveStory.



Very soon his female ADs will be turning into DIRECTORS. pic.twitter.com/g9yqmjTrOl