సినిమాలలోనే కాదు సాయంలోను త‌న‌దొక ప్ర‌త్యేక శైలి అని నిరూపించాడు శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల‌. ఇటీవ‌ల ఫిదా చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌ని ప‌ల‌క‌రించిన ఆయ‌న ప్ర‌స్తుతం నాగ చైత‌న్య‌, సాయి ప‌ల్ల‌వి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో ల‌వ్ స్టోరీ అనే చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. సినిమాల విష‌యం ప‌క్క‌న ప‌డితే క‌రోనా కార‌ణంగా తీవ్ర ఇబ్బందుల‌ని ఎదుర్కొంటున్న వారికి త‌న వంతు సాయం చేశాడు శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల‌. అంద‌మైన చిత్రాలు తెర‌కెక్కించే ఈ ద‌ర్శ‌కుడి అంద‌మైన మ‌న‌సు చూసి నెటిజ‌న్స్ ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు.



క‌రోనా కార‌ణంగా ట్రాన్స్ జెండ‌ర్స్‌కి ఉపాధి లేకుండా పోయింది. వారు ప‌డుతున్న ఇబ్బందుల‌ని గుర్తించిన శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల వారికి ఆహారంతో పాటు కిరాణా సామాన్లు అందించాడ‌ట‌. ఈ విష‌యాన్ని తాను ఎక్క‌డ చెప్పుకోక‌పోయిన , రచన ముద్రబోయిన అనే ట్రాన్స్ జెండర్ తన ట్విట్టర్ అకౌంట్లో ఈ విష‌యాన్ని పోస్ట్ చేసింది. అంతేగాక.. ఇలాంటి కష్టమైన సమయంలో శేఖర్ సార్ మీరు చేసిన హెల్ప్ కి కృతజ్ఞతలు.. మమ్మల్ని పట్టించుకోని మా దగ్గరికి వచ్చి హెల్ప్ చేసారు. మీలాగే మిగిలిన పెద్ద వారు కూడా స్పందించి మాలాంటి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని కోరారు.



Once again @sekharkammula sir you proved how happy it is to serve the needy and poor.Thank you for standing with Transgender community of Hyderabad in these dry days of lock down in their hard survival with no work and no money. Expecting more such humanity from Tollywood..! pic.twitter.com/kRKVbJLil8