ఆరు వ‌రుస ఫ్లాపుల త‌ర్వాత ‘చిత్రలహరి, ప్రతిరోజూ పండగే’ లాంటి విజయాలతో ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకున్న తేజ్ ఆ తరహాలోనే ‘సోలో బ్రతుకే సో బెటర్’ అనే ఎంటెర్టైనర్ చేస్తున్నారు. అతి త్వ‌ర‌లో ఈ చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇక దేవ్ క‌ట్టా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఓ చిత్రం చేసేందుకు స‌న్న‌ద్ధ‌మయ్యాడు సాయి ధ‌ర‌మ్. తాజాగా ఈ మూవీ హైద‌రాబాద్‌లో లాంచ్ అయింది. ప‌వ‌న్ కళ్యాణ్ ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి చీఫ్ గెస్ట్‌గా హాజ‌రు కావ‌డంతో పాటు క్లాప్ కొట్టారు. చిత్రం మంచి విజ‌యం సాధించాలని టీం అంద‌రికి విషెస్ అందించారు. అతి త్వ‌ర‌లో సెట్స్ పైకి వెళ్ల‌నున్న ఈ చిత్రానికి మ‌ణిశ‌ర్మ సంగీతం అందిస్తున్నారు. దేవ్ క‌ట్టా ‘ప్రస్థానం, ఆటోనగర్ సూర్య’ వంటి వైవిధ్య‌మైన చిత్రాల‌తో త‌న‌కంటూ స‌పరేట్ స్టైల్ ఉంటుంద‌ని నిరూపించుకున్నాడు. దేవ్ క‌ట్టా తెర‌కెక్కించ‌నున్న చిత్రంలో తేజూ స‌ర‌స‌న నివేదా పెతురాజ్ కథానాయిక‌గా న‌టిస్తుంది.

#SDT14 starts today in the presence of Power Star Pawan Kalyan, Allu Arvind, BVSN Prasad and Vamshi Paidipally. @IamSaiDharamTej and Nivetha Pethuraj pair up in this @DevaKatta film.Produced by Bhagawan and Pulla Rao



Music - Mani Sharma

DOP - Sham Dat



Shoot starts in April 2020 pic.twitter.com/hXoZu5NelS