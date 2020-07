చిరంజీవి గురించి సత్యదేవ్ ఏమన్నారంటే..

మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానుల ఆరాధ్య దైవం. ఆయ‌న స్పూర్తితో ఎంద‌రో ఇండ‌స్ట్రీకి వ‌చ్చి హీరోలుగా రాణిస్తున్నారు. ఇదే కోవ‌లో ప్ర‌ముఖ న‌టుడు స‌త్య‌దేవ్ కూడా ఉన్నారు. ఇటీవ‌ల ఆయ‌న న‌టించిన ఉమామ‌హేశ్వ‌ర ఉగ్ర‌రూపస్య చిత్రం ఓటీటీలో విడుద‌లై మంచి ఆద‌ర‌ణ పొందింది. అలానే సత్యదేవ్ హీరోగా గోపీ గణేశ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘బ్లఫ్ మాస్టర్’ కూడా రీసెంట్‌గా విడుద‌లైంది. ఈ సినిమాను ఇటీవ‌ల చూసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. డైరెక్టర్ గోపీ గణేశ్‌, హీరో సత్యదేవ్‌లను ఇంటికి పిలిచి మాట్లాడారు. వారిని అభినందించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌న ఆనందాన్ని ఓపెన్ లెట‌ర్ ద్వారా వివ‌రించారు స‌త్య‌దేవ్.



‘‘నా చిన్న‌ప్పుడు మా క్లాస్ రూం గోడ మీద ఒక పెద్ద స్కేల్ బొమ్మ ఉండేది. అర‌డుగుల దాకా గీసి ఆపేశారు. రెండు, మూడు నెల‌ల‌కొక‌సారి ఎంత పొడ‌వు పెరిగామో కొల‌వ‌టానికి ఒక్కొక్క‌రినీ గోడ‌కు అనుకుని నిల‌బ‌డ‌మ‌నేవారు. ఒక‌రోజు టీచ‌ర్‌ని ‘మాలో ఎవ‌రైనా ఆ సీలింగ్ క‌న్నా పొడ‌వు పెరిగితే ఎలా టీచ‌ర్‌’ అని అడిగాను. అప్పుడు మా టీచ‌ర్ అడిడిన ప్ర‌శ్న .. ‘నువ్వేమన్నా చిరంజీవి అనుకుంటున్నావా’. ఆ తర్వాత చాలాసార్లు చాలా చోట్ల అవే మాటలు విన్నాను. కష్టతరం, అసాధ్యం అనిపించే పనులు చేయడానికి ఎవరు పూనుకున్నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్లలో ఎవరో ఒకరు అనే మాటలు అవి. నేను సినిమాల్లోకి వద్దామనుకున్నప్పుడు అదే ప్రశ్న ఎదురుపడింది.



‘నేను చిరంజీవి’ అనుకోలేదు. కొన్ని కోట్ల మందిలాగా చిరంజీవి అవ్వాలనుకుంటున్నాను. నేను ఏమీ సాధించాను? ఎంత సాధించాలి? అని కొల‌వ‌టానికి నా లైఫ్ గోడ మీద నేను గీసుకున్న స్కేల్ - చిరంజీవి.



ఎవ‌రెస్ట్ ఎక్క‌డానికి బ‌య‌లు దేరిన ప్ర‌తి ఒక్క‌డికీ అనుమానాలు, భ‌యాలు త‌ప్ప‌వు. దారిలో ఊహించ‌ని అడ్డంకులు. కుంగ‌దీసే గాయాలు. ‘ఇక నా వల్ల కాదు’ అని వెనక్కు తిరిగి పోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ శిఖరం మీదున్న జెండా కనిపిస్తుంది. ఏదో తెలియని ధైర్యం వస్తుంది. శక్తిని పుంజుకుని మళ్లీ ప్రయాణం కొనసాగిస్తాం.



తెలుగు సినిమాల్లోకి నటుడవ్వాలని వచ్చిన నాలాంటి వేల మందికి ‘చిరంజీవి’ అనే వ్యక్తి ఆ జెండా. మొన్న జూలై 8న చిరంజీవిగారిని వాళ్ల ఇంట్లో కలిశాను. ఆ యూఫోరియా నుంచి ఇంకా పూర్తిగా తేరుకోలేదు. కలలాగానే ఉంది. సర్.. మీరు నాకు చెప్పిన ప్రతి మాటా గుర్తుంది. భద్రంగా నా మనసులో దాచుకుంటాను. ‘చిరంజీవిగారిని కలవటానికి వెళ్తున్నాను’ అని చెప్పినప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ల నుంచి అదే ప్రశ్న ‘నువ్వేమైనా చిరంజీవి అనుకుంటున్నావా’’’ అని తన అభిమానాన్ని తెలియజేశారు హీరో సత్యదేవ్.



