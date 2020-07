‘దస్‌’ జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న సంజయ్‌ దత్‌

ముంబై : 2005లో వచ్చిన మల్టీ స్టారర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'దస్'తో ముడిపడిన జ్ఞాపకాలను బాలీవుడ్‌ నటుడు సంజయ్‌ దత్‌ గుర్తు చేసుకున్నారు. చిత్రం విడుదలై 15 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా బుధవారం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఓ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో చేశారు. ఇందులో సంజయ్‌ దత్, అభిషేక్ బచ్చన్, సునీల్ శెట్టి, దియా మీర్జా, జాయెద్ ఖాన్, శిల్పాశెట్టి, ఇషా డియోల్‌ చిత్రాలున్నాయి. ‘ఈ సినిమాలో పని చేయడం చాలా సంతోషం. మేము సెట్స్‌లో చాలా సరదాగా గడిపిన ఆ రోజులు గుర్తుకువస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో భాగమైన వారందరితో గొప్ప సమయం గడిపా’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

#15YearsOfDus..

Working on this film was an absolute delight.

Reminiscing those days when we used to have so much fun on the sets that it never felt like work. Had a great time with all the people who were a part of this film. pic.twitter.com/jkXwJbmki3