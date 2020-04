రాజమౌళికి ఛాలెంజ్‌

లాక్‌డౌన్‌ పరిస్థితులు మన జీవితాల్లో కొన్ని అనివార్యతల్ని సృష్టించాయి. అందులో ఇంటిపనుల్ని సొంతంగా చక్కదిద్దుకోవడం ఒకటి. స్వీయ గృహనిర్బంధం పాటిస్తుండటం వల్ల చాలా మంది ఇళ్లల్లోకి పని మనుషులు రావడం లేదు. దీంతో ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇళ్లలో స్వయం సేవకులుగా మారుతున్నారు. ఇంటిపనుల్లో పురుషులు కూడా భాగమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో యువ దర్శకుడు సందీప్‌రెడ్డి వంగా (‘అర్జున్‌రెడ్డి’ ఫేమ్‌) విసిరిన ఓ ఛాలెంజ్‌ అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటోంది. ‘అర్జున్‌రెడ్డి’ చిత్రం ద్వారా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సందీప్‌ వంగా ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ సమయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో గడుపుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇంటిపనుల్ని చేస్తున్న ఓ వీడియోను ట్విట్టర్‌ ద్వారా పంచుకున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళికి ‘బీ ద రియల్‌మెన్‌' అంటూ ఛాలెంజ్‌ను విసిరారు. ‘ఇంటిపనుల్ని మగవారు కూడా గొప్పగా చేస్తారు. క్వారంటైన్‌ వంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో నిజమైన పురుషుడెవరూ మొత్తం ఇంటి బాధ్యతల్ని మహిళలకే అప్పగించరు. స్త్రీలకు ఇంటిపనిలో మీరూ సహాయం చేయండి. ఈ విషయంలో ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించడానికి రాజమౌళిగారిని ఓ వీడియో రూపొందించి షేర్‌ చేయాలని కోరుకుంటున్నా’ అంటూ ‘బి ది రియల్‌ మెన్‌' అనే హ్యాగ్‌ట్యాగ్‌ను జతచేశారు. దీనికి రాజమౌళి స్పందిస్తూ ‘సందీప్‌..నీ ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించాను. ఇంటిపనుల్లో మనం బాధ్యత స్వీకరించడం అవసరం. సోమవారం నా వీడియోను పోస్ట్‌ చేస్తా’ అని చెప్పారు.

Man can be a great domestic worker and a real man will never let his woman work all by herself specially during this No maid times & Quarantine.

Please help in domestic work ????????????#BetheREALMAN

I request @ssrajamouli sir to pass it on and inspire more by uploading a video :-) pic.twitter.com/Cqmq4xfRm7