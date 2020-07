రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ చేప‌ట్టిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కార్య‌క్ర‌మం య‌జ్ఞంలా ముందుకు సాగుతుంది. సినీ, క్రీడా, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖులు ఈ ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రిస్తూ మొక్క‌లు నాటుతున్నారు. రీసెంట్‌గా సమంత గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించి దానిని కీర్తి సురేష్‌, ర‌ష్మిక‌, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ శిల్పా రెడ్డికి విసిరింది. స‌మంత ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించిన శిల్పా త‌న ఇంట్లో మూడు మొక్క‌లు నాటింది. ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమంలో తననీ భాగస్వామ్యం చేసినందుకు ఎంపీ సంతోష్ గారికి అలాగే సినీనటి సమంతకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలానే ఈ ఛాలెంజ్‌ని అపోలో హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్, రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన కొణిదెల, సుస్మిత కొణిదెల, మంచు లక్ష్మీ అలాగే సామ్రాట్ రెడ్డిల‌ని స్వీకరించ‌మ‌ని కోరారు.



బిగ్ బాస్ ఫేం సామ్రాట్.. త‌న సోద‌రి శిల్పాశెట్టి ఇచ్చిన ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రిస్తూ మొక్క‌లు నాటారు. త‌న‌ని ఇలాంటి గొప్ప కార్య‌క్ర‌మంలో భాగం చేసినందుకు కృత‌జ్ఞ‌తలు తెలిపారు. ప్ర‌తి ఒక్క‌రు కూడా మొక్క‌లు నాటాల‌ని, దేశాన్ని ప‌చ్చ‌ద‌నంతో నింపాల‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి మంచి కార్య‌క్ర‌మం త‌ల‌పెట్టిన సంతోష్ కుమార్‌కి ఈ సంద‌ర్భంగా కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపాడు సామ్రాట్‌



Actor #Samrat completed the #greenindiachallenge given by @shilpareddy217 by planting saplings.

Requested everyone to plant trees in their surroundings to protect our mother nature.



Thanked and appreciated the continuous efforts of Shri. @MPsantoshtrs.#HarithaHaaram pic.twitter.com/7QkaEVVnfV