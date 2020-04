లాక్‌డౌన్ కార‌ణంగా ప‌న్వెల్ ఫాంహౌజ్‌కి ప‌రిమిత‌మయ్యారు సల్మాన్ ఖాన్ అత‌ని కుటుంబ స‌భ్యులు. అక్క‌డే విలువైన స‌మ‌యం గ‌డుపుతున్న స‌ల్మాన్ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా త‌న అనుభ‌వాల‌ని షేర్ చేసుకుంటూ వ‌స్తున్నాడు. తాజాగా చిన్న‌ప‌ని మీద బ‌య‌ట‌కి వెళ్ళిన స‌ల్మాన్.. నిర్మానుష్య‌మైన ప్ర‌దేశాలు, అధికారుల‌తో మూసివేయ‌బడిన స్మశాన వాటిక‌లు చూసి షాక్ అయ్యారు. వాటికి సంబంధించిన ఫోటోల‌ని ట్విట్టర్ ద్వారా షేర్ చేస్తూ..విపత్క‌ర ప‌రిస్థితుల‌లో దేశం ఉన్న స్థితిని గ‌మ‌నించి ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఇళ్ళ‌కి ప‌రిమితం అయి ఉండ‌డాన్నిస‌ల్మాన్ అభినందిస్తున్నారు. దేవుడు మీ అంద‌రిని ర‌క్షిస్తాడు అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితుల‌లో సినీ కార్మికుల ప‌డుతున్న ఇబ్బందుల‌ని గ్ర‌హించిన స‌ల్మాన్ .. సుమారు పాతిక వేల మంది కార్మికులకి రోజువారీ నిత్యావసరాలతో పాటు ఆర్థిక సహాయం చేస్తాన‌ని ఇటీవ‌ల ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అన్న‌ట్టుగానే తొలి విడత‌గా.. 25 వేల కార్మికుల ఖాతాల్లో రూ.3 వేలు జమ చేసారు సల్మాన్ ఖాన్... రానున్న రోజుల‌లో రెండు, మూడు విడ‌త‌ల‌లో మిగ‌తా డ‌బ్బుల‌ని జ‌మ చేస్తారట‌.



Wah ! Thank u for listening n understanding the gravity of this situation the country is in . God bless n protect each n every 1 . .#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/xjHXfWA8lX