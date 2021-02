రానా ద‌గ్గుబాటి-సాయిప‌ల్ల‌వి కాంబినేష‌న్‌లో వస్తోన్న చిత్రం విరాట‌ప‌ర్వం. వేణు ఊడుగుల ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. వేస‌వి కానుకగా ఏప్రిల్ 30న థియేట‌ర్ల‌లో సంద‌డి చేయ‌నుందీ చిత్రం. ఈ మూవీకి సంబంధించిన మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. ఫిబ్ర‌వ‌రి 25న తొలి సాంగ్ కొలు కొలు లిరిక‌ల్ వీడియోను విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. సాయిప‌ల్ల‌వి గ్రీన్ అండ్ యెల్లో క‌ల‌ర్ లంగావోణిలో చారిత్ర‌క ప్ర‌దేశంలో డ్యాన్స్ చేస్తున్న స్టిల్‌ను మేక‌ర్స్ అందరితో పంచుకున్నారు.

సాయిప‌ల్ల‌వి న‌యా లుక్ చూస్తుంటే..ఈ భామ చేసే డ్యాన్స్ కు అంద‌రూ ఫిదా అవ్వాల్సిందేన‌ని తెలిసిపోతుంది. సురేశ్ బొబ్బిలి ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్. ప్రియ‌మ‌ణి, నందితా దాస్‌, నివేదా పేతురాజ్‌, న‌వీన్ చంద్ర‌, జ‌రీనా వ‌హాబ్‌, ఈశ్వ‌రీ రావ్‌, సాయిచంద్ ముఖ్య‌పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌నున్నారు. సుధాక‌ర్ చెరుకూరితో క‌లిసి సురేశ్ బాబు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

